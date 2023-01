Znaleźli ją nieprzytomną w lesie. O krok od tragedii w Toruniu

To nie była spokojna końcówka roku dla toruńskich policjantów. W minioną środę (28 grudnia 2022 r.) wpłynęło do nich zgłoszenie od zaniepokojonego mężczyzny, który przekazał, że jego żona wyszła z domu i nie było z nią kontaktu. - W czasie, kiedy przyjmowano formalnie zgłoszenie o zaginięciu, dyżurny już zdążył poinformować policjantów, zarówno z ogniwa patrolowo-interwencyjnego, jak również ruchu drogowego, którzy byli w terenie. Zapewne doświadczenie dyżurnego oraz zaangażowanie funkcjonariuszy przyczyniło się do szybkiego odnalezienia kobiety w dość nieoczywistym miejscu - przekazuje mł. asp. Dominika Bocian z biura prasowego KMP w Toruniu.

Toruń: Nieprzytomna kobieta znaleziona w lesie. O krok od tragedii

Policjantka z Torunia dodaje, że dyżurny skierował jeden z patroli w tereny leśne przy Szosie Lubickiej. Pomimo pory nocnej i słabego oświetlenia policjanci odnaleźli nieprzytomną kobietę. Mundurowi sprawdzili jej funkcje życiowe i natychmiast wezwali pogotowie ratunkowe.

- Z racji tego, że miejsce, gdzie leżała kobieta było trudno dostępne, a dojazd karetki mógł być utrudniony policjanci, nie czekając na dalszy rozwój zdarzeń, podjęli decyzję o przewiezieniu nieprzytomnej torunianki. Jednocześnie funkcjonariusze cały czas monitorowali jej stan. Kobieta trafiła do szpitala - podsumowuje mł. asp. Bocian.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112!

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym Facebooku oraz na mailu - miasta@se.pl.

Sonda Czy masz zaufanie do toruńskiej policji? Tak Nie Trudno powiedzieć