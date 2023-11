Znany ksiądz poucza małżeństwa u Rydzyka. Mówi o "wielkiej biedzie"

Zaproszeni przez rozgłośnię ojca Rydzyka eksperci chętnie udzielają rad małżonkom, rodzinom i młodzieży. Tym razem na antenie pojawił się kulturoznawca, ksiądz Stanisław Kostrzewa. Duchowny mówił o kluczowych pytaniach, które trzeba sobie zadać jeszcze przed zawarciem sakramentalnego związku. Jego zdaniem jedną z najważniejszych kwestii jest wspólne przygotowanie do wieczności. - Wielką biedą małżeństw, ale również wielu rodzin jest skoncentrowanie na wymiarze materialnym, finansowym, związanym z przygotowaniem na śmierć (…) To jest o wiele za mało - powiedział ksiądz Kostrzewa.

- Jest to zadanie, do którego trzeba dojrzewać całe życie i zwierając związek małżeński dobrze by było, żeby narzeczeni zadali sobie pytanie - czy ten chłopak, ta dziewczyna będzie w stanie doprowadzić mnie do tego punktu, jakim jest moja śmierć, czy będzie mi przeszkodą - wskazał gość Radia Maryja.

Ksiądz poucza małżeństwa u ojca Rydzyka. Mocne słowa

Zdaniem księdza Kostrzewy, małżeństwa mogą przetrwać wiele prób, jeśli będą budowane w oparciu o Pana Boga. Jeśli młodzi ludzie będą sobie zadawać ważne pytania, to wówczas wiele małżeństw najzwyczajniej w świecie nie zaistnieje. Małżonkowie powinni odważnie rozmawiać o śmierci, bo któreś z nich przeżyje kres życia tego drugiego. Pary nie powinny się w pierwszej kolejności skupiać na ziemskich przyjemnościach. - Po pierwsze, powinna to być wzajemna modlitwa za siebie, nie powodowanie czy nie prowokowanie sytuacji, które są związane z grzechem - wskazał gość Radia Maryja.

Warto przypomnieć, że redemptorysta obawia się o przyszłość swoich mediów. Pod koniec października ojciec Rydzyk zwrócił się do słuchaczy Radia Maryja i widzów TV Trwam. Wskazał potrzeby na poziomie 5 milionów złotych miesięcznie. Jego zdaniem pomoc do zwolenników może być kluczowa dla przetrwania mediów.

- Nie przerażajcie się, to dużo, ale czy dużo dla milionów? Katolicy to olbrzym, często śpiący olbrzym. Trzeba wszystkich obudzić, do odpowiedzialności i ewangelizacji świata. To jest dużo, ale czy dużo dla milionów słuchaczy? Trzeba tylko poczuć: "ja też, ja też powinienem pomóc" - podkreślił Rydzyk na antenie TV Trwam. Kontrowersyjny zakonnik zachęcił rodziny do planowania budżetu w taki sposób, aby znalazło się w nim miejsce na środki, przeznaczone dla katolickich mediów.

