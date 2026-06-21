Co za piękne widoki! Znajdź się na zdjęciach kibiców z meczu Apator - Motor

Żużel: Poszukaj się na zdjęciach z meczu Apator Toruń - Motor Lublin

Zdążyliśmy się już do tego przyzwyczaić, ale nadal robi to na nas wrażenie. Chodzi o frekwencję na Motoarenie, która rzecz jasna dopisała przy okazji spotkania PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor Lublin. Fani dobrze wiedzieli, jak ważne jest to starcie, a mecze "Aniołów" z "Koziołkami" od dawien dawna wywołują ogromne emocje. W niedzielny wieczór fani z grodu Kopernika ponieśli swoich ulubieńców do spektakularnego triumfu. Specjalnie dla fanów, portal "Super Expressu" przygotował fotorelację z Motoareny. Zachęcamy do poszukania się na zdjęciach kibiców z meczu Apator - Motor, które przygotował nasz współpracownik, Piotr Lampkowski.

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Wyniki i relacja z meczu PRES Toruń - Orlen Oil Motor Lublin

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor Lublin 61:29

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 61

9. Patryk Dudek - 12+2 (2*,2,2*,3,3)

10. Robert Lambert - 11+2 (3,1*,3,2*,2)

11. Norick Bloedorn - 7+2 (3,1*,1,2*)

12. Mikkel Michelsen - 9+2 (0,2,3,2*,2*)

13. Emil Sajfutdinow - 12 (3,3,3,3,-)

14. Mikołaj Duchiński - 3+1 (2*,1,0)

15. Antoni Kawczyński - 7+1 (3,0,3,1*)

16. Nicolai Heiselberg - NS

Orlen Oil Motor Lublin - 29

1. Kacper Woryna - 6 (1,2,2,0,1,0)

2. Mateusz Cierniak - 4+2 (1*,1*,1,0,1)

3. Martin Vaculik - 1+1 (0,0,1*,0)

4. Dawid Cepielik - NS (-,-,-,-)

5. Bartosz Zmarzlik - 14 (2,3,3,2,1,3)

6. Bartosz Bańbor - 4 (1,2,0,1,0)

7. Sven Cerjak - 0 (0,0,-)

8. Bartosz Jaworski - 0 (0)

Bieg po biegu:

1. (60,64) Bloedorn, Dudek, Woryna, Vaculik - 5:1

2. (61,59) Kawczyński, Duchiński, Bańbor, Cerjak - 5:1 (10:2)

3. (60,34) Sajfutdinow, Zmarzlik, Cierniak, Michelsen - 3:3 (13:5)

4. (60,64) Lambert, Bańbor, Duchiński, Jaworski - 4:2 (17:7)

5. (60,07) Zmarzlik, Michelsen, Bloedorn, Vaculik - 3:3 (20:10)

6. (60,43) Sajfutdinow, Woryna, Cierniak, Kawczyński - 3:3 (23:13)

7. (60,59) Zmarzlik, Dudek, Lambert, Cerjak - 3:3 (26:16)

8. (61,05) Sajfutdinow, Woryna, Vaculik, Duchiński - 3:3 (29:19)

9. (60,86) Lambert, Dudek, Cierniak, Woryna - 5:1 (34:20)

10. (60,97) Michelsen, Zmarzlik, Bloedorn, Bańbor - 4:2 (38:22)

11. (61,77) Dudek, Michelsen, Woryna, Cierniak - 5:1 (43:23)

12. (62,03) Kawczyński, Bloedorn, Bańbor, Cierniak (u) - 5:1 (48:24)

13. (60,95) Sajfutdinow, Lambert, Zmarzlik, Vaculik - 5:1 (53:25)

14. (61,82) Dudek, Michelsen, Cierniak, Bańbor - 5:1 (58:26)

15. (61,20) Zmarzlik, Lambert, Kawczyński, Woryna - 3:3 (61:29)

Sędzia: Krzysztof Meyze

Widzów: ok. 13 tysięcy

Szczegółowa relacja z meczu 9. kolejki PGE Ekstraligi znajduje się w tym materiale!