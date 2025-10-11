Żużel. Apator wygrał nie tylko na torze. Prezes Ilona Termińska nie ukrywa dumy

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-10-11 5:17

Władze Klubu Sportowego Toruń powody do dumy. PRES Grupa Deweloperska Toruń wywalczył to, czego fani z grodu Kopernika pragnęli od 17 lat. Złoto w PGE Ekstralidze zbiegło się z fantastycznymi liczbami, związanymi z Motoareną. - Mamy wielki szacunek do naszych kibiców za zaangażowanie - podkreśliła w rozmowie z nami prezes Ilona Termińska.

Ilona Termińska z KS Toruń pierwszą prezeską żużlową ze złotem DMP na żużlu. Tak podsumowała sezon 2025
  • Druga najlepsza frekwencja na trybunach w PGE Ekstralidze - toruńska Motoarena przegrywa tylko ze Stadionem Olimpijskim we Wrocławiu. Średnia 13029 kibiców / mecz wygląda znakomicie. To daje ponad 84% zajętości. Obrazki z finału PRES Toruń - Orlen Oil Motor Lublin zachwyciły cały żużlowy świat. 
  • Prezes Ilona Termińska podziękowała kibicom za zaangażowanie i opowiedziała nam o minionym sezonie. Zapytaliśmy też o nowy transfer KS Toruń!
  • Wywiad w formie wideo znajdziecie na se.pl.

Żużel. Prezes Ilona Termińska o złotym sezonie Apatora i kibicach

- Ogrom pracy, zaangażowanie, łut szczęścia - tak prezes Ilona Termińska podsumowała sezon 2025 w wykonaniu toruńskich "Aniołów". Działaczka jest pierwszą szefową klubu w historii polskiego żużla, która zgarnęła złoto w PGE Ekstralidze. Dobre wyniki na torze to jedno, a znakomite widowiska i świetna frekwencja to drugie. Okazuje się, że można to wszystko połączyć.

- To jest powód do dumy. Mamy wielki szacunek dla naszych kibiców. Dziękujemy im za zaangażowanie, doping i przygotowywanie kwestii okołomeczowych - powiedziała Termińska w rozmowie z "Super Expressem". Szefowa KS Toruń dodała, że jest zadowolona z polityki transferowej klubu. Wszyscy liderzy (Dudek, Lambert, Sajfutdinow, Michelsen) mają kontrakty co najmniej do końca sezonu 2027. Na pozycję u24 został pozyskany Niemiec Norick Blodorn.

- Chcielibyśmy, żeby był statystycznie lepszy od Janka Kvecha. Wszyscy bardzo polubiliśmy Czecha, mamy do niego ogromny szacunek - za to jakim jest zawodnikiem, jaką atmosferę wprowadzał. Dziękujemy mu za ten sezon. Przed naszym nowym zawodnikiem nowe wyzwanie - powiedziała nam działaczka z toruńskiego klubu. Cała rozmowa w formie wideo znajduje się nad tekstem.

Galeria ze zdjęciami: Speedway Gala w CKK Jordanki w Toruniu. Tak klub świętował zdobycie złotych medali

Speedway Gala w CKK Jordanki w Toruniu. Tak Apator świętował złoto
18 zdjęć

Polecany artykuł:

Żużel. Ważne ogłoszenia toruńskiego Apatora. Gwiazdy zostają, jest nowa postać
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

APATOR TORUŃ