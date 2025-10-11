Żużel. Apator wygrał nie tylko na torze. Prezes Ilona Termińska nie ukrywa dumy

Druga najlepsza frekwencja na trybunach w PGE Ekstralidze - toruńska Motoarena przegrywa tylko ze Stadionem Olimpijskim we Wrocławiu. Średnia 13029 kibiców / mecz wygląda znakomicie. To daje ponad 84% zajętości. Obrazki z finału PRES Toruń - Orlen Oil Motor Lublin zachwyciły cały żużlowy świat.

Prezes Ilona Termińska podziękowała kibicom za zaangażowanie i opowiedziała nam o minionym sezonie. Zapytaliśmy też o nowy transfer KS Toruń!

Wywiad w formie wideo znajdziecie na se.pl.

Żużel. Prezes Ilona Termińska o złotym sezonie Apatora i kibicach

- Ogrom pracy, zaangażowanie, łut szczęścia - tak prezes Ilona Termińska podsumowała sezon 2025 w wykonaniu toruńskich "Aniołów". Działaczka jest pierwszą szefową klubu w historii polskiego żużla, która zgarnęła złoto w PGE Ekstralidze. Dobre wyniki na torze to jedno, a znakomite widowiska i świetna frekwencja to drugie. Okazuje się, że można to wszystko połączyć.

- To jest powód do dumy. Mamy wielki szacunek dla naszych kibiców. Dziękujemy im za zaangażowanie, doping i przygotowywanie kwestii okołomeczowych - powiedziała Termińska w rozmowie z "Super Expressem". Szefowa KS Toruń dodała, że jest zadowolona z polityki transferowej klubu. Wszyscy liderzy (Dudek, Lambert, Sajfutdinow, Michelsen) mają kontrakty co najmniej do końca sezonu 2027. Na pozycję u24 został pozyskany Niemiec Norick Blodorn.

- Chcielibyśmy, żeby był statystycznie lepszy od Janka Kvecha. Wszyscy bardzo polubiliśmy Czecha, mamy do niego ogromny szacunek - za to jakim jest zawodnikiem, jaką atmosferę wprowadzał. Dziękujemy mu za ten sezon. Przed naszym nowym zawodnikiem nowe wyzwanie - powiedziała nam działaczka z toruńskiego klubu. Cała rozmowa w formie wideo znajduje się nad tekstem.

