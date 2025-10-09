Żużel. Ważne ogłoszenia toruńskiego Apatora. Gwiazdy zostają, jest nowa postać

Uroczysta Speedway Gala podsumowała złoty sezon PRES Grupa Deweloperska Toruń. Przemysław Termiński i Ilona Termińska dziękowali sobie nawzajem, kibicom, sponsorom, trenerom i ludziom z drugiego planu.

Właściciel KS Toruń dotrzymał obietnicy. Kontrakty z klubem przedłużyli Robert Lambert, Emil Sajfutdinow i Patryk Dudek. Cała trójka oraz Mikkel Michelsen zostają w Toruniu co najmniej do końca sezonu 2027.

Norick Blodorn z Niemiec dołączy do zespołu i uzupełni skład na pozycji do lat 24. Więcej na se.pl.

Żużel. Sajfutdinow, Dudek i Lambert zostają w Apatorze na dłużej

Już w trakcie sezonu 2025 kontrakt z klubem z Torunia przedłużył Mikkel Michelsen. W czwartek (9 października) dostaliśmy kolejne, oficjalne potwierdzenia. Kibice z grodu Kopernika ucieszą się, że co najmniej do końca sezonu 2027 "Anioły" będą reprezentować:

Patryk Dudek

Robert Lambert

Emil Sajfutdinow

Trójka liderów Apatora została zaprezentowana w formie bardzo ładnego filmu. Jako pierwsi mogli go zobaczyć goście Speedway Gali - sponsorzy, samorządowcy, partnerzy klubu, zawodnicy, trenerzy, działacze i dziennikarze.

Norick Blödorn w toruńskim Apatorze

Podczas Speedway Gali z klubem żegnał się Czech Jan Kvech. Trener Piotr Baron żartował, że drużyna nie poradzi sobie bez trunków, które przywoził ze swojego kraju. - To był dla mnie najpiękniejszy sezon w karierze - podkreślił mistrz Polski z Apatorem. Niestety dla KS Toruń, w przyszłym roku Kvech kończy 25 lat i nie będzie mógł występować na pozycji do lat 24.

W związku z powyższym, klub szukał jego następcy. Wybór padł na Niemca Noricka Blödorna, który wyglądał znakomicie podczas finału Speedway of Nations 2 na Motoarenie.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że dołączam do toruńskiego klubu przed sezonem 2026. Transfer do panującego mistrza kraju - trudno sobie wyobrazić coś lepszego. To spełnienie moich marzeń. Do zobaczenia w przyszłym roku, nie mogę się doczekać - powiedział Niemiec.

Owacja na stojąco dla trenera

Speedway Gala obfitowała w piękne momenty. Jednym z nich była owacja na stojąco dla trenera Piotra Barona, jednego z głównych architektów złotego medalu DMP dla toruńskiego Apatora. Patryk Dudek wspominał, że jest w klubie od 4 lat, a drużyna zdobyła już trzy medale. - Dlaczego tak późno? - uśmiechnął się "Duzers". Od wywalczenia tytułu w Lublinie minęło już 11 dni, ale humory w grodzie Kopernika nadal są szampańskie.

Zobaczcie krótki film z CKK Jordanki w Toruniu!