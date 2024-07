Osłabiona, ale zwycięska Sparta Wrocław. Apator zrealizował plan minimum

Żużel. Sparta - Apator: Wyniki meczu 11. kolejki PGE Ekstraligi

Betard Sparta Wrocław - 48

9. Artiom Łaguta - 12+1 (1,3,3,2*,3)

10. William Drejer - NS (-,-,-,-)

11. Bartłomiej Kowalski - 7+2 (w,2*,2,2,1*)

12. Daniel Bewley - 8+1 (1,3,1*,3,0)

13. Maciej Janowski - 10 (3,3,1,1,2)

14. Marcel Kowolik - 5+1 (2*,3,0,0)

15. Jakub Krawczyk - 4+1 (3,0,1*)

16. Mikkel Andersen - 2+1 (0,2*,0)

KS Apator Toruń - 42

1. Patryk Dudek - 11+2 (2*,2,2,1,3,1*)

2. Wiktor Lampart - 2+2 (0,1*,1*,-,0)

3. Robert Lambert - 12 (3,1,3,0,3,2)

4. Paweł Przedpełski - 2 (2,0,-,-)

5. Emil Sajfutdinow - 12+2 (2,w,2*,3,2*,3)

6. Krzysztof Lewandowski - 2+1 (1,1*,0,0)

7. Antoni Kawczyński - 1 (0,1,-)

8. Anders Rowe - NS

Bieg po biegu:

1. (65,37) Lambert, Dudek, Łaguta, Kowalski (w/u) - 1:5 - (1:5)

2. (65,50) Krawczyk, Kowolik, Lewandowski, Kawczyński - 5:1 - (6:6)

3. (64,67) Janowski, Sajfutdinow, Bewley, Lampart - 4:2 - (10:8)

4. (65,41) Kowolik, Przedpełski, Lewandowski, Andersen - 3:3 - (13:11)

5. (65,29) Bewley, Kowalski, Lambert, Przedpełski - 5:1 - (18:12)

6. (65,00) Janowski, Dudek, Lampart, Krawczyk - 3:3 - (21:15)

7. (65,80) Łaguta, Andersen, Kawczyński, Sajfutdinow (w/u) - 5:1 - (26:16)

8. (65,36) Lambert, Sajfutdinow, Janowski, Kowolik - 1:5 - (27:21)

9. (65,35) Łaguta, Dudek, Lampart, Andersen - 3:3 - (30:24)

10. (64,94) Sajfutdinow, Kowalski, Bewley, Lewandowski - 3:3 - (33:27)

11. (65,55) Bewley, Łaguta, Dudek, Lambert - 5:1 - (38:28)

12. (65,56) Dudek, Kowalski, Krawczyk, Lewandowski - 3:3 - (41:31)

13. (65,00) Lambert, Sajfutdinow, Janowski, Kowolik - 1:5 - (42:36)

14. (64,90) Sajfutdinow, Janowski, Kowalski, Lampart - 3:3 - (45:39)

15. (64,70) Łaguta, Lambert, Dudek, Bewley - 3:3 - (48:42)

Sędzia: Michał Sasień

Mecz wielu niewiadomych

Bez Taia Woffindena i z problemami Macieja Janowskiego - tak Betard Sparta Wrocław wyglądała przed meczem z "Aniołami". "Magic" zmierzył się z globalnymi problemami, które dotknęły tysięcy ludzi na całym świecie. Jego przylot na mecz stanął pod znakiem zapytania. W godzinach porannych kapitan wrocławian przekazał, że na lotnisku na Wyspach "wszystko stoi". Ostatecznie lider Sparty pojawił się w stolicy Dolnego Śląska.

W pierwszym wyścigu na tor upadł Bartłomiej Kowalski. Zawodnik do lat 24 gospodarzy wyszedł najgorzej na galimatiasie, związanym z walką pary Dudek - Lambert z Łagutą. Sędzia Michał Sasień wykluczył Kowalskiego z powtórki, którą podwójnie wygrali goście. Odpowiedź "Spartan" przyszła natychmiast. Choć Krzysztof Lewandowski prowadził w wyścigu młodzieżowym, to koniec końców mieliśmy obrazek, którego kibice KS Apatora mają już dość - podwójny triumf juniorów rywali.

Po biegu nr 4 wrocławianie zaczęli misję "odjazd". Słabo wyglądał Lambert, a Emil Sajfutdinow został wykluczony ze swojego wyścigu po ostrej walce z Artiomem Łagutą. Wydaje się, że arbiter nie popełnił błędu. Gospodarze zwiększyli prowadzenie do 10 punktów. Na odpowiedź "Aniołów" Piotra Barona trzeba było poczekać do trzeciej serii. Przebudzili się liderzy, a ważne punkty dołożył również Wiktor Lampart.

KS Apator obronił punkt bonusowy, bo trener Piotr Baron wyciskał maksimum z rezerw taktycznych. Poza drobnymi wpadkami, wszyscy liderzy spisali się na medal. Po wyścigu nr 14 wiedzieliśmy już wszystko. Po wygranej Sajfutdinowa i zerze Lamparta, gospodarze byli pewni triumfu, a przyjezdni cennego "oczka". Na koniec wieczoru oglądaliśmy ciekawą walkę Łaguty z Lambertem i Bewleya z Dudkiem. Finalnie wyszedł z tego kolejny remis i wynik 48:42.

Mecz we Wrocławiu dostarczył kilku ciekawych wyścigów. Szarże po zewnętrznej gospodarzy, a później również Emila Sajfutdinowa poderwały kibiców z ich miejsc. Wydaje się, że zadowolone mogą być obie strony. Osłabieni podopieczni Dariusza Śledzi sięgnęli po zwycięstwo, a długa podróż do grodu Kopernika została gościom osłodzona cennym punktem do tabeli. Trójka liderów KS Apatora wywalczyła 35 punktów i 4 bonusy - to mówi samo za siebie. Po stronie Sparty trzeba wyróżnić Łagutę i Marcela Kowolika, który oprócz juniorów Apatora, przywiózł za plecami Pawła Przedpełskiego.

