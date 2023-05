Żużel. Lindgren najlepszy na PGE Narodowym. Gwiazdy Apatora daleko w tyle

To on go zabił?!

Na PGE Narodowym w Warszawie atmosfera znów była wspaniała. 2. runda cyklu Grand Prix 2023 mogła się podobać. Na pewno było ciekawiej niż rok temu, gdzie reporterzy "Super Expressu" i nie tylko ziewali regularnie. Kompletu na trybunach nie zastaliśmy, ale kibice bawili się doskonale, a podczas dwóch zwrotek hymnu ciarki przechodziły po plecach. Dla fanów z Torunia, te zawody nie były jednak czymś, co będą wspominać latami.

Żużel. Lindgren wygrał Grand Prix na PGE Narodowym, Zmarzlik trzeci

W sobotę zwyciężył Szwed Fredrik Lindgren. Polscy kibice znów nie doczekali się "Mazurka Dąbrowskiego" po zakończeniu zawodów. Blisko był Bartosz Zmarzlik, który zaczął od punktu w dwóch startach, ale rozkręcił się w drugiej fazie zawodów. Trzykrotny indywidualny mistrz świata wjechał do finału. To na PGE Narodowym zdarzyło mu się po raz pierwszy. W pierwszej odsłonie decydującej gonitwy, po zdecydowanym ataku Zmarzlika upadł Jason Doyle. W momencie przerwania biegu prowadził Jack Holder. Sędzia Jesper Steentoft z Danii nie dopatrzył się kontaktu i wykluczył z powtórki Doyle'a.

W drugim podejściu Zmarzlik znalazł świetną prędkość i do samej mety ścigał Lindgrena oraz Holdera. Polak wpadł na metę tuż za rywalami, ale i tak może być zadowolony z takiego finału.

Zawodnicy Apatora Toruń zawiedli. Dudek ostatni na PGE Narodowym

Problemy po raz kolejny w sezonie 2023 mieli zawodnicy For Nature Solutions KS Apatora Toruń. Patryk Dudek zajął ostatnie miejsce w zawodach, przywiózł do mety cztery jedynki i zero. Niewiele lepiej poszło Robertowi Lambertowi, który wygrał swój ostatni wyścig, ale już wcześniej stracił szanse na awans do półfinałów.

Co tu kryć - potencjalni liderzy Apatora będą chcieli jak najszybciej zapomnieć o turnieju w Warszawie. Dudka dźwigało na starcie (zwłaszcza w pierwszym biegu "Duzersa"), a później, gdy jeździecko wyglądało to lepiej, to dawały o sobie znać problemy sprzętowe. U wychowanka Falubaza znów próżno było szukać mocy. Z kolei Lambertowi tym razem nie pomogły rady mistrza Jasona Crumpa.

Warto wspomnieć, że na treningu/kwalifikacjach przed zawodami poważny upadek zaliczył Dominik Kubera. Lider Platinum Motoru Lublin doznał poważnego urazu kręgosłupa i jego przerwa w jeździe potrwa kilka miesięcy. Na pewno wychowanek Unii Leszno nie wystąpi w meczu For Nature Solutions KS Apator Toruń - Platinum Motor Lublin, który zaplanowano na 21 maja. Pod wynikami znajdziecie galerię ze zdjęciami z PGE Narodowego.

Wyniki 2. rundy cyklu Grand Prix 2023 na PGE Narodowym:

1. Fredrik Lindgren (Szwecja) - 14 (2,2,0,3,2,2,3) - 20 pkt do klasyfikacji generalnej GP

2. Jack Holder (Australia) - 16 (3,2,2,1,3,3,2) - 18

3. Bartosz Zmarzlik (Polska) - 12 (w,1,3,3,2,2,1) - 16

4. Jason Doyle (Australia) - 16 (3,3,3,2,2,3,w) - 14

5. Martin Vaculik (Słowacja) - 12 (2,1,3,2,3,1) - 12

6. Max Fricke (Australia) - 10 (1,3,2,2,1,1) - 11

7. Daniel Bewley (Wielka Brytania) - 9 (3,0,3,1,2,0) - 10

8. Tai Woffinden (Wielka Brytania) - 7 (1,3,0,3,0,0) - 9

9. Leon Madsen (Dania) - 7 (2,0,1,3,1) - 8

10. Maciej Janowski (Polska) - 7 (2,2,2,1,0) - 7

11. Mikkel Michelsen (Dania) - 6 (3,0,0,0,3) - 6

12. Robert Lambert (Wielka Brytania) - 6 (1,0,0,2,3) - 5

13. Bartłomiej Kowalski (Polska) - 4 (0,3,1,0,0) - 4

14. Anders Thomsen (Dania) - 4 (0,2,2,0,0) - 3

15. Kim Nilsson (Szwecja) - 4 (0,1,1,1,1) - 2

16. Patryk Dudek (Polska) - 4 (1,1,1,0,1) - 1

17. Wiktor Przyjemski (Polska) - NS

18. Kacper Pludra (Polska) - NS

Bieg po biegu:

1. (58,36) Michelsen, Vaculik, Lambert, Kowalski

2. (56,49) Bewley, Madsen, Dudek, Zmarzlik (w)

3. (56,58) Holder, Janowski, Woffinden, Thomsen

4. (57,50) Doyle, Lindgren, Fricke, Nilsson

5. (56,39) Woffinden, Lindgren, Zmarzlik, Michelsen

6. (56,45) Fricke, Janowski, Dudek, Lambert

7. (56,56) Kowalski, Thomsen, Nilsson, Madsen

8. (56,14) Doyle, Holder, Vaculik, Bewley

9. (56,52) Doyle, Thomsen, Dudek, Michelsen

10. (55,27) Zmarzlik, Holder, Nilsson, Lambert

11. (54,90) Bewley, Fricke, Kowalski, Woffinden

12. (55,60) Vaculik, Janowski, Madsen, Lindgren

13. (55,31) Madsen, Fricke, Holder, Michelsen

14. (54,82) Lindgren, Lambert, Bewley, Thomsen

15. (55,28) Zmarzlik, Doyle, Janowski, Kowalski

16. (55,54) Woffinden, Vaculik, Nilsson, Dudek

17. (55,91) Michelsen, Bewley, Nilsson, Janowski

18. (55,60) Lambert, Doyle, Madsen, Woffinden

19. (55,46) Holder, Lindgren, Dudek, Kowalski

20. (55,38) Vaculik, Zmarzlik, Fricke, Thomsen

Półfinał nr 1. (55,87) Doyle, Lindgren, Fricke, Bewley

Półfinał nr 2. (55,67) Holder, Zmarzlik, Vaculik, Woffinden

Finał. (55,51) Lindgren, Holder, Zmarzlik, Doyle (w)