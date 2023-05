Właśnie się zaczęło! Bezwzględny zakaz wstępu do lasu aż do 15 czerwca. Nie ma odwrotu

Tauron Włókniarz Częstochowa - 49

9. Leon Madsen - 11+2 (1*,1*,3,3,3)

10. Maksym Drabik - 5 (3,2,d,d)

11. Kacper Woryna - 10 (2,3,3,2,w)

12. Jakub Miśkowiak - 3 (1,0,1,1,0)

13. Mikkel Michelsen - 14 (3,3,2,3,3)

14. Kacper Halkiewicz - 3+1 (2*,1,0)

15. Franciszek Karczewski - 3 (3,0,u)

16. Kajetan Kupiec - NS

For Nature Solutions KS Apator Toruń - 41

1. Patryk Dudek - 10 (3,2,1,2,2)

2. Paweł Przedpełski - 1+1 (0,1*,-,-)

3. Emil Sajfutdinow - 12 (0,2,3,3,2,2)

4. Wiktor Lampart - 5+2 (2,1*,1,0,1*)

5. Robert Lambert - 11+1 (2,3,2,2,1,1*)

6. Krzysztof Lewandowski - 2 (1,0,0,1)

7. Mateusz Affelt - 0 (0,0,-)

8. Oskar Rumiński - NS

Bieg po biegu:

1. (63,09) Dudek, Woryna, Madsen, Sajfutdinow - 3:3 - (3:3)

2. (64,18) Karczewski, Halkiewicz, Lewandowski, Affelt - 5:1 - (8:4)

3. (63,38) Michelsen, Lambert, Miśkowiak, Przedpełski - 4:2 - (12:6)

4. (63,26) Drabik, Lampart, Halkiewicz, Lewandowski - 4:2 - (16:8)

5. (64,04) Woryna, Sajfutdinow, Lampart, Miśkowiak - 3:3 - (19:11)

6. (63,76) Michelsen, Dudek, Przedpełski, Karczewski - 3:3 - (22:14)

7. (63,67) Lambert, Drabik, Madsen, Affelt - 3:3 - (25:17)

8. (64,11) Sajfutdinow, Michelsen, Lampart, Halkiewicz - 2:4 - (27:21)

9. (64,14) Madsen, Lambert, Dudek, Drabik (d/st) - 3:3 - (30:24)

10. (64,25) Woryna, Lambert, Miśkowiak, Lewandowski - 4:2 - (34:26)

11. (64,57) Madsen, Dudek, Miśkowiak, Lampart - 4:2 - (38:28)

12. (64,01) Sajfutdinow, Woryna, Lewandowski, Karczewski (u4) - 2:4 - (40:32)

13. (63,87) Michelsen, Sajfutdinow, Lambert, Drabik (d1) - 3:3 - (43:35)

14. (64,69) Madsen, Dudek, Lampart, Miśkowiak - 3:3 - (46:38)

15. (64,40) Michelsen, Sajfutdinow, Lambert, Woryna (w/x) - 3:3 - (49:41)

Sędzia: Michał Sasień

To było znakomite widowisko na koniec 7. kolejki PGE Ekstraligi. Tauron Włókniarz Częstochowa i For Nature Solutions KS Apator Toruń pokazały świetny żużel. W tym meczu po starcie nie mogliśmy wpisywać wyników do programów. Już w pierwszej serii gospodarze odskoczyli na osiem punktów. Podwójnie wygrali juniorzy, a klasą samą dla siebie był Mikkel Michelsen.

Torunianie walczyli dzielnie. Po niespodziewanym zerze z pierwszej serii, swoje robił Emil Sajfutdinow, szybcy byli również Lambert i Patryk Dudek. Ten ostatni ewidentnie notuje zwyżkę formy. Włókniarz kontrolował sytuację, bo od trzeciej serii znakomicie jechał Leon Madsen, Michelsen utrzymywał świetną formę, a Kacper Woryna pokazywał efektowne akcje, które kojarzyliśmy z sezonu 2022.

Biegi 9-11 to wyścigi straconych szans przyjezdnych. Najpierw Leon Madsen pokonał na dystansie duet Dudek - Lambert, a chwilę później Brytyjczyka na ostatnich metrach wyprzedził Woryna. W biegu 11 Madsen w fenomenalnym stylu wyprzedził Dudka.

Apator wrócił do gry w wyścigu 12, kiedy to Sajfutdinow pokonał Worynę, a Krzysztof Lewandowski uporał się z Karczewskim. Bieg 13 to starcie duetu Lambert - Sajfutdinow z Michelsenem i Drabikiem. Duńczyk wygrał, a Maksym Drabik zanotował drugi tego dnia defekt. Wściekły zawodnik spakował się i udał do busa, skąd ściągał go z powrotem prezes Michał Świącik. Ostatecznie "Torresa" zabrakło w biegach nominowanych.

Ostatnie dwie gonitwy to dwa remisy i koniec końców ośmiopunktowa wygrana Włókniarza. Torunianie mogą odczuwać niedosyt, ale zaprezentowali się z dobrej strony. Wyjątkami byli Paweł Przedpełski i juniorzy.

Włókniarz wygrał, bo miał świetnych liderów. Najważniejsze było jednak kapitalne widowisko, które może robić za reklamę całej dyscypliny. Rewanżowe spotkanie na Motoarenie zaplanowano na 25 czerwca.