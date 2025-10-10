Patryk Dudek o przedłużeniu kontraktu z Apatorem i współpracy z kolegami. Ważne słowa mistrza

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-10-10 11:03

Patryk Dudek zanotował znakomity sezon 2025. Drużynowe Mistrzostwo Polski, Indywidualne Mistrzostwo Polski, Indywidualne Mistrzostwo Europy, tytuł w lidze duńskiej - gablota z pucharami została powiększona. "Duzers" krótko podsumował ostatnie miesiące i opowiedział nam o współpracy z kolegami.

Patryk Dudek o przedłużeniu kontraktu z KS Toruń i współpracy z kolegami
  • Patryk Dudek był jednym z uczestników Speedway Gali w CKK Jordanki. Jednym z punktów uroczystości, poświęconej złotym medalistom PGE Ekstraligi było ogłoszenie przedłużenia kontraktów przez "Duzersa", Emila Sajfutdinowa i Roberta Lamberta. Wszyscy liderzy związali się z toruńskim Apatorem przynajmniej do końca sezonu 2027.
  • - Musieliśmy się dotrzeć - przyznał Dudek w rozmowie z "Super Expressem". Swój wybitny sezon podsumował krótko.
  • Zobaczcie wideo i galerię z gali, poświęconej drużynie PRES Grupa Deweloperska Toruń!

Żużel. Patryk Dudek po złotym sezonie z Apatorem. Ważne słowa mistrza

- Nie brałem udziału w rozmowach o kontrakcie. Zobaczyłem to, co najważniejsze, spodobało mi się i podpisałem - powiedział nam Patryk Dudek, którego pytaliśmy o przedłużenie umowy z "Aniołami". "Duzers" był jednym z głównych architektów złotych medali za sezon 2025. Przypomnijmy - PRES Grupa Deweloperska Toruń wywalczyła tytuł, o którym gród Kopernika marzył od 2008 roku. Motoarena dostarczała pięknych widowisk, a trybuny regularnie zapełniały się kibicami. Nic więc dziwnego, że liderom podoba się obecna sytuacja i nie zamierzają zmieniać klubu.

- Trochę się musieliśmy dotrzeć z kolegami. Jeśli chodzi o wyścigi nr 11 z Mikkelem Michelsenem, musiałem wyczuć, jak on się porusza na Motoarenie i na wyjazdach. Podobnie w pierwszych biegach z Jankiem. Finalnie wyszło na plus. Puchar Eleven trafił do Torunia, z Robertem jesteśmy w "czubie" najlepszych par Ekstraligi. Z Emilem - tu ciężko mi powiedzieć, bo rzadko jeździmy razem. Sam nie wiem, czy przez te lata pojechaliśmy razem 10 wyścigów - powiedział "Super Expressowi" Dudek.

Całą wypowiedź w formie wideo znajdziecie nad artykułem. Zapraszamy również do obejrzenia galerii ze zdjęciami ze Speedway Gali w CKK Jordanki!

Speedway Gala w CKK Jordanki w Toruniu. Tak Apator świętował złoto
18 zdjęć

Polecany artykuł:

Żużel. Ważne ogłoszenia toruńskiego Apatora. Gwiazdy zostają, jest nowa postać
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

APATOR TORUŃ