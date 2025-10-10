Patryk Dudek o przedłużeniu kontraktu z Apatorem i współpracy z kolegami. Ważne słowa mistrza

Patryk Dudek był jednym z uczestników Speedway Gali w CKK Jordanki. Jednym z punktów uroczystości, poświęconej złotym medalistom PGE Ekstraligi było ogłoszenie przedłużenia kontraktów przez "Duzersa", Emila Sajfutdinowa i Roberta Lamberta. Wszyscy liderzy związali się z toruńskim Apatorem przynajmniej do końca sezonu 2027.

- Musieliśmy się dotrzeć - przyznał Dudek w rozmowie z "Super Expressem". Swój wybitny sezon podsumował krótko.

Żużel. Patryk Dudek po złotym sezonie z Apatorem. Ważne słowa mistrza

- Nie brałem udziału w rozmowach o kontrakcie. Zobaczyłem to, co najważniejsze, spodobało mi się i podpisałem - powiedział nam Patryk Dudek, którego pytaliśmy o przedłużenie umowy z "Aniołami". "Duzers" był jednym z głównych architektów złotych medali za sezon 2025. Przypomnijmy - PRES Grupa Deweloperska Toruń wywalczyła tytuł, o którym gród Kopernika marzył od 2008 roku. Motoarena dostarczała pięknych widowisk, a trybuny regularnie zapełniały się kibicami. Nic więc dziwnego, że liderom podoba się obecna sytuacja i nie zamierzają zmieniać klubu.

- Trochę się musieliśmy dotrzeć z kolegami. Jeśli chodzi o wyścigi nr 11 z Mikkelem Michelsenem, musiałem wyczuć, jak on się porusza na Motoarenie i na wyjazdach. Podobnie w pierwszych biegach z Jankiem. Finalnie wyszło na plus. Puchar Eleven trafił do Torunia, z Robertem jesteśmy w "czubie" najlepszych par Ekstraligi. Z Emilem - tu ciężko mi powiedzieć, bo rzadko jeździmy razem. Sam nie wiem, czy przez te lata pojechaliśmy razem 10 wyścigów - powiedział "Super Expressowi" Dudek.

