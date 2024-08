Żużel: Są składy na mecz Stal - Apator! Co z Emilem Sajfutdinowem? Trener zamieszał

Wilfredo Leon wyróżniony. Czegoś takiego jeszcze nie miał. Uśmiechał się od ucha do ucha

Żużel. Stal - Apator: Rewanżowy ćwierćfinał PGE Ekstraligi

Przed nami druga odsłona zmagań w ćwierćfinale PGE Ekstraligi. Na Motoarenie lepsza była gorzowska Stal. Podopieczni Stanisława Chomskiego mają sześciopunktową zaliczkę, ale w środku tygodnia do doświadczonego trenera spłynęły złe wieści. Poważny upadek Oskara Fajfera w Szwecji poskutkował urazem prawego kolana i wychowanka Startu Gniezno zabraknie w konfrontacji z "Aniołami". Czy to zmienia układ sił? Wiele zależy od Emila Sajfutdinowa. - Zobaczymy, czy w kolejnym spotkaniu będzie mógł z nami pojechać. Robi wszystko, aby tak się stało, natomiast nie jest to takie proste. Trzeba było spotkać kogoś, kto uzdrawia - powiedział nam trener Piotr Baron.

Trwa wyścig z czasem. Z naszych informacji wynika, że kluczowy będzie sobotni trening KS Apatora. Rosjanin z polskim paszportem zrobi wszystko, aby pomóc swojej drużynie, ale sztab szkoleniowy nie zamierza na niego naciskać. Dalszy ciąg materiału z awizowanymi składami na niedzielny mecz Stal - Apator znajdziecie pod galerią ze zdjęciami.

Awizowane składy na mecz Stal - Apator

W składzie ebut.pl Stali mamy debiutanta. To 16-letni Adam Bubba Bednar z Czech. Wskakuje on rzecz jasna za Fajfera. Możliwy jest wariant z rezerwami zwykłymi, dzięki którym częściej obejrzymy Oskara Palucha. Tymczasem w obozie toruńskim mamy Roberta Lamberta, zestawionego z juniorami. Brytyjczyk dwukrotnie "zaopiekuje się" młodzieżowcami. Emil Sajfutdinow po raz kolejny wylądował obok Wiktora Lamparta. Może to być odebrane jako przygotowanie pod "zastępstwo zawodnika", ale ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła.

KS Apator Toruń:

1. Patryk Dudek

2. Paweł Przedpełski

3. Wiktor Lampart

4. Emil Sajfutdinow

5. Robert Lambert

6. Krzysztof Lewandowski

7. Antoni Kawczyński

ebut.pl Stal Gorzów:

9. Szymon Woźniak

10. Jakub Miśkowiak

11. Martin Vaculik

12. Adam Bednar

13. Anders Thomsen

14. Oskar Paluch

15. Jakub Stojanowski

Początek spotkania: 19:15

Sędzia: Paweł Słupski

Transmisję meczu planuje Canal+ Sport, a stream online widzowie znajdą w Canal+ Online.