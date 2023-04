Czy to możliwe?!

Trener Robert Sawina znalazł się w ogniu krytyki po meczu Cellfast Wilki Krosno - For Nature Solutions KS Apator Toruń. Szkoleniowiec Aniołów dał cztery szanse Wiktorowi Lampartowi, który uzbierał 5 punktów i bonus. W biegu trzynastym czwartkowego meczu zmienił Roberta Lamberta, który nie był w stanie pokonać żadnego rywala. Ta rezerwa nie wypaliła zupełnie, ponieważ Patryk Dudek dojechał daleko za rywalami. Koniec końców Apator przegrał aż 40:50, a trener Sawina ogłosił, że oddaje się do dyspozycji zarządu.

- Podtrzymuję te słowa. Nie mam innego wyjścia. Najważniejsza jest drużyna i najważniejsze są punkty, które mają spowodować, że odzyskamy tę pozycję, do której zostaliśmy zobowiązaliśmy, którą jesteśmy winni kibicom. Chcemy, żeby Toruń wrócił na odpowiednie miejsce - powiedział "Super Expressowi" trener Sawina.

Żużel. Trener Sawina o przyczynach porażki Apatora

Ci, którzy oglądali czwartkowy mecz PGE Ekstraligi widzieli, że największą dziurą przyjezdnych był Robert Lambert. Brytyjczyk zupełnie nie przypominał lidera z sezonu 2022.

- Biegi z udziałem Roberta nie poszły po naszej myśli. Liczyliśmy, że będzie dostarczał odpowiednią liczbę punktów, ale no cóż, taka głupia sytuacja, że akurat on startował pod koniec dwóch serii, a inni zdobywali punkty. Nie spodziewaliśmy tego, czekaliśmy na punkty, zdobywane przez Roberta - powiedział Sawina.

Trener Apatora dodał, że był zadowolony z punktów, zdobytych przez Wiktora Lamparta, ale podkreślił, iż nie można opierać wyniku drużyny na zawodniku u24. W klubie panuje wiara, że zbudowanie Lamparta zaprocentuje w przyszłości.

Główną przyczynę porażki torunian większość upatruje w słabej jeździe Lamberta. Pytany o przyczyny takiego stanu rzeczy Sawina odrzekł, że rozmowa z Brytyjczykiem tuż po meczu była niemożliwa, ale jednocześnie padła konkretna deklaracja. Gdy tylko obie strony ochłoną, ma dojść do chłodnej analizy. Niepokojące sygnały związane z formą Lamberta zostały wysłane już w trakcie meczu Apatora z Betard Spartą Wrocław.

Już w piątek (28 kwietnia 2023 r.) Lambert i reszta drużyny Aniołów ma będzie miała okazję do rehabilitacji. For Nature Solutions KS Apator Toruń pojedzie do Leszna na mecz z tamtejszą Fogo Unią. Początek spotkania o 18.