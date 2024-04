Żużel. Kompromitacja Przedpełskiego. KS Apator Toruń poległ w Gorzowie

Niemiłe niespodzianki spotkały nas, gdy przyszliśmy do lokalu Rydzyka. "Czegoś takiego jeszcze nie było"

Goście przystępowaliby do konfrontacji w Gorzowie w dobrych humorach, gdyby nie problemy Wiktora Lamparta. Po bolesnym dla zawodnika u24 sparingu w Bydgoszczy, wychowanek Stali Rzeszów zmaga się z urazem nogi. W miniony piątek Piotr Baron poinformował naszego dziennikarza, że "w blokach startowych" jest Anders Rowe i to właśnie Brytyjczyk pojawił się w składzie "Aniołów". - Dobrze, że pierwszy mecz jest na wyjeździe, to się wiąże z mniejszą presją - mówił nam Baron. W podobnym tonie wypowiadał się Patryk Dudek. Po stronie gospodarzy znakami zapytania była dyspozycja Oskara Fajfera i nowego nabytku, Jakuba Miśkowiaka. W sezonie 2023, obie drużyny podzieliły się punktami na Jancarzu. Ostrzyliśmy sobie zęby na kolejny, wyrównany pojedynek. Relację i wyniki meczu znajdziecie pod galerią ze zdjęciami z Gorzowa.

Żużel. Stal - Apator: Relacja z meczu 1. kolejki PGE Ekstraligi

Pierwsza seria to potężne ciosy ze strony gorzowskiej Stali. Wygrywali Woźniak, Paluch (dwukrotnie), a jak dzieci we mgle wyglądali Paweł Przedpełski i juniorzy KS Apatora. Zawiódł również Emil Sajfutdinow, który wypuścił punktowaną pozycję, przez co torunianie wygrali w pierwszej serii żadnego biegu drużynowo. Przewaga ekipy Stanisława Chomskiego wynosiła 10 punktów.

Liderzy Stali zrobili swoje po pierwszej przerwie, a wartością dodaną był "Misiek". Nowy nabytek gorzowskiej drużyny pokonał duet Lambert - Przedpełski i gospodarze odjechali na czternaście punktów. Na swoje pierwsze biegowe zwycięstwo torunianie czekali do biegu nr 6, gdzie Lambert i Dudek zostali jedynie rozdzieleni przez Andersa Thomsena. Przed długą przerwą zobaczyliśmy ciekawy pojedynek Szymona Woźniaka z Emilem Sajfutdinowem, górą był ten pierwszy, co zaowocowało wynikiem 28:14.

Stal była pewna zwycięstwa już po biegu nr 11, gdzie ponownie nie popisał się Paweł Przedpełski. Gościom nie pomógł również Dudek, który podobnie jak partner z pary, był tylko tłem dla Szymona Woźniaka i rewelacyjnego tego dnia Jakuba Miśkowiaka. Kosmetyki wyniku dokonali jeszcze Sajfutdinow i Lambert. Tuż przed biegiem nr 15 obserwowaliśmy... awarię prądu na stadionie. Gospodarze poradzili sobie z nią w nieco ponad 10 minut.

Gorzowski kolektyw ma powody do świętowania. Komentatorzy stacji Canal+ Sport podkreślali, że każdy dołożył cegiełkę do zwycięstwa i trudno o lepsze podsumowanie niedzielnego spotkania. Rezerwy mają jeszcze liderzy, co jest dobrym sygnałem dla Stali. A przed KS Apatorem trudne pięć dni. W piątkowy wieczór na Motoarenę przyjedzie Fogo Unia Leszno, podbudowana zwycięstwem w starciu z Tauron Włókniarzem Częstochowa.

ebut.pl Stal Gorzów - KS Apator Toruń 51:39

KS Apator Toruń - 39

1. Patryk Dudek - 10 (2,1,3,0,1,3)

2. Robert Lambert - 14 (3,1,3,1,3,3)

3. Anders Rowe - 0 (0,-,-,-)

4. Paweł Przedpełski - 1 (0,0,0,1,0)

5. Emil Sajfutdinow - 12 (0,2,3,3,3,1)

6. Krzysztof Lewandowski - 2 (1,1,0,0)

7. Mateusz Affelt - 0 (0,0,-)

8. Oskar Rumiński - NS

ebut.pl Stal Gorzów - 51

9. Szymon Woźniak - 9 (3,3,0,3,0)

10. Oskar Fajfer - 9+1 (2*,1,2,2,2)

11. Martin Vaculik - 10 (1,3,2,2,2)

12. Jakub Miśkowiak - 8+4 (2,2*,1*,2*,1*)

13. Anders Thomsen - 5+1 (1*,2,2,w)

14. Oskar Paluch - 7+1 (3,3,1*)

15. Jakub Stojanowski - 3+2 (2*,0,1*)

16. Mathias Pollestad - NS

Sędzia: Paweł Słupski