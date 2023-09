Pitbull rzucił się na Darka i chciał go rozszarpać! Policjanci zastrzelili psa na oczach właścicielki

Tauron Włókniarz Częstochowa - 46

9. Mikkel Michelsen - 12+1 (2,3,3,1*,3)

10. Maksym Drabik - 9+1 (2,1,2*,1,3)

11. Leon Madsen - 7+1 (0,2*,2,2,1)

12. Jakub Miśkowiak - 8+1 (1,3,0,2,2*)

13. Kacper Woryna - 2 (0,0,2,0)

14. Franciszek Karczewski - 3+2 (2*,1,*,0)

15. Kajetan Kupiec - 5+1 (3,1,1*)

16. Kacper Halkiewicz - NS

For Nature Solutions KS Apator Toruń - 44

1. Robert Lambert - 10 (1,3,1,3,2)

2. Patryk Dudek - 9+1 (3,2*,0,3,1)

3. Wiktor Lampart - 8+1 (3,0,3,2*,0)

4. Paweł Przedpełski - 5 (3,1,1,0)

5. Emil Sajfutdinow - 10+1 (2*,2,3,3.-)

6. Mateusz Affelt - 1 (1,0,-)

7. Oskar Rumiński - 0 (0,-,0)

8. Krzysztof Lewandowski - 1 (0,1,0)

Sędzia: Paweł Słupski

Widzów: ok. 7500

Pierwszy mecz: 50:40 dla Apatora

Wynik dwumeczu: 94:86 dla Apatora, brąz jedzie do Torunia

Żużel. Włókniarz - Apator: Relacja z meczu o brąz PGE Ekstraligi

Spotkanie pierwotnie zaplanowano na sobotę, ale niekorzystne prognozy pogody sprawiły, że przełożono je na niedzielę. Od początku dobrze na częstochowskim owalu czuli się torunianie. Podopieczni Jana Ząbika bili brawo, gdy Wiktor Lampart przyjechał przed duńskimi "Lwami". Michelsen zdołał pokonać jedynie Roberta Lamberta, a wszystko z czwartej pozycji obserwował Leon Madsen.

Sygnał do ataku Włókniarzowi dali młodzieżowcy, którzy zgodnie z oczekiwaniami pokonali duet Affelt - Rumiński. To jednak nie psuło humorów kibicom gości, którzy szczelnie wypełnili swój sektor. Swoje robili seniorzy Apatora. Lampart, Dudek, Sajfutdinow i Przedpełski zapewnili "Aniołom" prowadzenie 13:11. Po drugiej serii gospodarze wyrównali za sprawą przebudzonych Madsena i Miśkowiaka. Po siedmiu biegach nie zdołali jednak odrobić nawet punktu.

Prowadzenie Włókniarzowi dała po biegu nr 9 para Michelsen - Drabik, która zdeklasowała skuteczny do tej pory duet Lambert - Dudek. "Duzers" tym razem przyjechał daleko za plecami rywali. Mistrz Europy za sezon 2023 wcielił się tego dnia w rolę lidera ekipy Lecha Kędziory, ale pozostali przeplatali dobre występy z bardzo przeciętnymi. A Apator? Dzięki dobrej postawie Lamparta, skutecznemu Rosjaninowi z polskim paszportem kontrolował wynik. Bezcenny punkt dorzucił nawet bezbarwny w ostatnich tygodniach Krzysztof Lewandowski, który w biegu nr 10 przywiózł za plecami Miśkowiaka.

Czwarta seria to trzy indywidualne zwycięstwa gości. Wygrywali Lambert, Dudek i Sajfutdinow. W biegu nr 13 za plecami lidera przyjechał Wiktor Lampart, co dało eksplozję radości w sektorze gości. Właśnie tym wyścigiem "Anioły" zapewniły sobie pierwszy medal od sezonu 2016. Włókniarz miał tego dnia stanowczo zbyt mało argumentów. Tym razem kibice z Torunia w drodze powrotnej będą tryskać dobrymi humorami. Gospodarzom na osłodę przyszła wygrana w biegach nominowanych i zwycięstwo w meczu 46:44.

Z perspektywy całego sezonu można mówić o dużym sukcesie FNS Apatora Toruń. "Anioły" awansowały do fazy play-off z szóstego miejsca. Fazę półfinałową osiągnęli jako szczęśliwi przegrani, w dużej mierze dzięki dobremu meczowi w Lublinie. Po kompromitującym występie we Wrocławiu, dwumecz z Włókniarzem był remedium na zszargane nerwy kibiców. W Częstochowie szykują się miesiące pełne analiz i pytań, dlaczego znów nie udało się dostać do finału. Nierówna forma seniorów, połączona ze słabymi młodzieżowcami równała się kolejnemu już pod Jasną Góra rozczarowaniu.