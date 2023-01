Kiedy 22 grudnia 2022 roku informowaliśmy naszych czytelników o potrąceniu dziecka w Redzie, wierzyliśmy w szczęśliwy finał jego pobytu w szpitalu. Niestety, 2 stycznia 10-latek zmarł w lecznicy. Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa w Wejherowie, która podejrzewa, że sprawczynią jest 62-letnia kierująca samochodem opel mocca. - Jadąca ulicą Wejherowską lewym pasem ruchu w kierunku Wejherowa, prawdopodobnie ominęła stojące na prawym pasie pojazdy, nie zachowała szczególnej ostrożności i uderzyła w pieszego 10-latka, przechodzącego przez oznakowane przejście dla pieszych. Kierująca była trzeźwa - informują policjanci z KPP Wejherowo. 4 stycznia prokurator Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku informowała, że kobieta do tej pory nie została przesłuchana. Nie postawiono jej również zarzutów. Na czwartek (5 stycznia 2023 r.) zaplanowano sekcję zwłok. Czekamy na jej wyniki.

13 dni trwała walka o życie 10-letniego chłopca. Przejmujący dramat wstrząsnął czytelnikami naszego portalu. - Wyrazy współczucia dla rodziców, niewyobrażalna strata - napisała pani Kornelia.

- Nie znam szczegółów, nie oceniam, ale śmierć dziecka! Jak byś nie tłumaczył, kiedy dorosły człowiek przyczynia się do takiej tragedii. To dziecko! Zawsze pozostanie niewinne! - to z kolei wymowny komentarz pani Anity. - Straszne, mam syna w tym wieku, wyrazy współczucia dla rodziców - napisała pani Urszula. Część komentujących zwraca uwagę na fakt, iż kierowcy nie mają prawa omijać innych samochodów, oczekujących na zejście pieszego z jezdni. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności. Rodzinie i bliskim zmarłego chłopca składamy wyrazy współczucia.

