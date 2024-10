Burger Drwala w McDonald's 2024. Kiedy trafi do oferty? Ile będzie kosztować słynny "Drwal"?

Karambol na S7. Mali piłkarze z Pruszcza Gdańskiego ofiarami tragedii

Dwie z czterech ofiar karambolu na S7 w Borkowie pod Gdańskiem to początkujący piłkarze. Escola Futbolu Pruszcz Gdański poinformowała na swoim profilu facebookowym, że 7- i 10-latek reprezentowali barwy klubu, w związku czym zdecydował on o odwołaniu wszystkich weekendowych meczów i zawiesił treningi do środy, 23 października.

- Cała społeczność Escoli jest myślami przy Rodzinie i bliskich. Nie ma słów, które wyraziłyby nasz smutek - czytamy w komunikacie klubu z Pruszcza Gdańskiego.

Pod wpisem pojawiło się prawie 150 komentarzy, których autorzy również współczują bliskim małych piłkarzy i przekazują im kondolencje.

- Tragedia, która łamie serce, zwłaszcza gdy giną nasze dzieci. Najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia dla rodziny, bliskich, kolegów i przyjaciół oraz samego klubu. Tutaj słowa są zbędne - napisała jedna z użytkowniczek. Dalsza część tekstu poniżej.

Karambol na Mokotowie. Zderzyło się siedem pojazdów. Jedna osoba trafiła do szpitala

Tożsamość pozostałych ofiar karambolu na S7 nieznana

Tymczasem nadal nie wiadomo, kim były dwie pozostałe ofiary karambolu na S7. Z uwagi na stan, w jakim znajdują się ciała, do ujawnienia ich tożsamości potrzebne będą badania porównawcze DNA, o czym poinformowała w poniedziałek, 21 października, Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

Zarzuty dotyczące spowodowania katastrofy w ruchu lądowym usłyszał w tej sprawie 37-letni Mateusz M., mieszkaniec województwa mazowieckiego. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień, wyłączając odpowiedzi na pytania swoich adwokatów.