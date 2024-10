To nie on powinien prowadzić tira

Pomoc dla poszkodowanych w karambolu pod Gdańskiem. Komunikat ubezpieczyciela

Bardzo ważny komunikat dla poszkodowanych w karambolu na S7 pod Gdańskiem! Firma UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., w której ubezpieczona była ciężarówka biorąca udział w kraksie, prosi o kontakt innych uczestników tragicznego zdarzenia. W celu uzyskania pomocy psychologicznej i zgłoszenia szkód powstałych w trakcie karambolu, poszkodowani powinni kontaktować się z ubezpieczycielem telefonicznie pod podanym poniżej numerem. Firma zapewnia również niezwłoczną wypłatę zaliczek. Te pieniądze mogę być wykorzystane między innymi na pokrycie kosztów leczenia.

Pełna treść komunikatu ubezpieczyciela:

W związku z karambolem na obwodnicy Gdańska, do którego doszło 18 października (piątek), informujemy, że uczestniczący w nim pojazd ciężarowy miał zawartą umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm) w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Z uwagi na fakt, że nie mamy dostępu do danych personalnych i kontaktowych osób poszkodowanych, zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie do publicznej wiadomości informacji, którą przesyłam w załączniku.

Uruchomiliśmy numer telefonu do zgłoszeń szkód powstałych w wyniku karambolu: +48 665 440 236 , a także zorganizowaliśmy wsparcie psychologiczne dla poszkodowanych u jednego z naszych partnerów medycznych.

W odniesieniu do szkód osobowych, deklarujemy gotowość do niezwłocznej wypłaty zaliczek w ramach umowy ubezpieczenia OC ppm. Takie zaliczki mogą zostać przeznaczone na pokrycie np. bieżących kosztów leczenia. Po uzyskaniu dokumentacji medycznej rozpoczniemy kompleksowy proces likwidacji szkód osobowych.

Z kolei właściciele uszkodzonych pojazdów mogą składać wnioski o wypłatę odszkodowania także poprzez podany powyżej numer telefonu.

Zarzuty dla kierowcy tira. Mateusz M. nie przyznaje się do winy

Podejrzanym w sprawie tragicznego wypadku jest 37-letni Mateusz M. Mężczyźnie śledczy przedstawili zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu wielkich rozmiarów. Kierowca tira nie przyznał się do winy i odmówił składania zeznań. Prokuratura złożyła wniosek o zastosowanie wobec Mateusza M. tymczasowego aresztowania, jednak sąd nie przystał na takie rozwiązanie. Podejrzany został objęty wolnościowym środkiem zapobiegawczym w postaci policyjnego dozoru. W momencie wypadku 37-latek był trzeźwy. W jego organizmie nie znajdowały się inne substancje odurzające.

Informacyjna Agencja Radiowa dowiedziała się nieoficjalnie, że Mateusz M. jest właścicielem firmy transportowej z województwa mazowieckiego. W feralnym dniu miał on wsiąść za kierownicę tira w zastępstwie za innego kierowcę.

Koszmar pod Gdańskiem. 20 pojazdów rozbitych, część z nich stanęła w ogniu!

