To nie on powinien prowadzić tira

Karambol na S7. Kim jest kierowca ciężarówki? Zaskakujące informacje

W karambolu na S7 pod Gdańskiem zginęły cztery osoby, a 15 kolejnych uczestników kraksy zostało rannych. Zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym usłyszał 37-letni kierowca tira Mateusz M. Mężczyzna odmówił składania zeznań i nie przyznaje się do winy. Nieoficjalne informacje na jego temat są mocno zaskakujące. Wynika z nich, że to nie on powinien prowadzić ciężarówkę feralnego dnia.