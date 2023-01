Fatalne informacje

Makabra w Redzie. 10-latek walczył o życie od 20 grudnia. Zmarł po potrąceniu na pasach

Reda: Tragiczne wieści spłynęły ze szpitala. Nie żyje 10-letni chłopiec, który został potrącony na przejściu dla pieszych. Do koszmarnego w skutkach wypadku doszło we wtorek, 20 grudnia 2022 roku, ok. godziny 19, na drodze krajowej nr 6. Kobieta, która prowadziła auto, z uwagi na stan zdrowia nie została jeszcze przesłuchana. Grozi jej do ośmiu lat więzienia.