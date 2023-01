i Autor: materiały policji Tczew 15 lat żył w ukryciu. 38-latka poszukiwano listem gończym

Wpadł w ręce policji

15 lat żył w ukryciu. 38-latka poszukiwano listem gończym

eib 10:42 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Przez 15 lat udawało mu się unikać sprawiedliwości. Sad wydał za 38-latkiem list gończy, jednak to nie zachęciło go do zakończenia zabawy w chowanego i odbycia zasądzonej mu kary. Choć wiedział, że jest poszukiwany, zmieniał adresy oraz ukrywał się m.in. za granicą.