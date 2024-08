15 sierpnia: Dwa święta w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Harmonogram, plan wydarzeń w Trójmieście

Wykładowca szkoły policji ofiarą szaleńca ze Słupska. "To moje rozbite auto, mogę tak rozjechać każdego"

Bitwa Warszawska 15 sierpnia 1920 r. była przełomowym momentem w dziejach Polski. Z tej okazji obchodzone jest Święto Wojska Polskiego. W Gdyni program uroczystości w szczególny sposób wyróżnia Marynarkę Wojenną, której dowództwo znajduje się w naszym mieście.

Z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia:

o godz. 8.00 na okrętach Marynarki Wojennej zostanie podniesiona wielka gala banderowa;

o godz. 9.00 planowane jest złożenie wiązanek kwiatów w Kwaterze Pamięci na cmentarzu Marynarki Wojennej;

o godz. 9.30 w kościele Garnizonowym (ul. Śmidowicza 47) zostanie odprawiona uroczysta msza święta;

o godz. 12.00 przy pomniku Polski Morskiej odbędzie się uroczysty apel z okazji Święta Wojska Polskiego. Wezmą w nim udział samorządowcy, parlamentarzyści, przedstawiciele wojska i mieszkańcy Gdyni.

Podczas uroczystości zostanie odegrany hymn narodowy, jednocześnie na maszt będzie wciągnięta flaga państwowa. Nie zabraknie też okolicznościowych przemówień i apelu pamięci. Później uczestnicy złożą wieńce i wiązanki kwiatów przed pomnikiem, na koniec uroczystości odbędzie się uroczysta defilada. Zostanie oddany świąteczny salut armatni z pokładu ORP „Błyskawica”. Informacja ta kierowana jest do wszystkich osób, które przebywać będą w pobliżu okrętu. Szczególnie dotyczy to rodzin z dziećmi, właścicieli zwierząt, osób starszych i wrażliwych słuchowo.Przewidziano też inne atrakcje dla mieszkańców i turystów, by uczcić ten dzień. Muzeum Marynarki Wojennej szykuje szereg atrakcji dla miłośników historii i wojskowości. A wieczorem na Kamiennej Górze odbędzie się koncert patriotyczny.

Muzeum Marynarki Wojennej zaprasza dużych i małych. 15 sierpnia będzie można zwiedzić Muzeum Marynarki Wojennej (ul. Zawiszy Czarnego 1B) w godz. 10.00-18.00 za symboliczną złotówkę. To nie wszystkie atrakcje, które czekają tego dnia na gości.

Klub Marynarki Wojennej „Riwiera” zaprasza tego dnia o godz. 14.00 na szczególny koncert z okazji Święta Wojska Polskiego.Koncertu będzie można posłuchać na terenie przy Klubie Marynarki Wojennej (ul. Zawiszy Czarnego 1).

Komu jeszcze mało kulturalnych i patriotycznych atrakcji tego, może podążyć do Parku im. Marii i Lecha Kaczyńskich na Kamiennej Górze, gdzie o godz. 17.00 rozpocznie się koncert z cyklu „Polski sierpień”, którego tegoroczna edycja nawiązuje do 80. rocznicy powstania warszawskiego.

Koncert „Burza 44” przypomni przebieg i charakter tego heroicznego wydarzenia, prezentując znane i związane z powstaniem pieśni połączone z inscenizacjami.Wstęp wolny.

Doroczny festyn na Olszynce

To już wieloletnia tradycja. Rada Dzielnicy Olszynka zaprasza 15 sierpnia, w Święto Matki Boskiej Zielnej, na dzielnicowy festyn. Zanim rozpocznie się zabawa, podobnie jak w latach poprzednich, odprawiona zostanie msza polowa. Rozpocznie się ona o godz. 13.

Początek festynu zaplanowano natomiast na godz. 14. Wśród atrakcji zaplanowano m.in. SUPy i łodzie smocze na wodach Motławy. Będzie muzyka na żywo, gry i zabawy dedykowane zarówno dzieciom jak i dorosłym. Nie zabraknie też poczęstunku.

Festiwal artystyczny dla dzieci w Nowym PorcieW czwartek, 15 sierpnia, zaplanowano też 11. już edycję festiwalu artystycznego dla dzieci pod hasłem: “Cud nad Martwą Wisłą”, podczas którego obecni będą celebrować… wakacje!

Co w programie?

12.00 - Wielka Kolorowanka

12.00 - 17.00 - Żywa Galeria, czyli warsztaty artystyczne

13.00 - 17.00 - Wakacyjne Krosno

13.00 - 14.30 - Warsztaty Kulinarne

14.00 - 15.30 - Riki Tiki Koraliki, czyli warsztaty z tworzenia breloczków

15.00 - 15.40 - Improbaja, czyli interaktywny teatrzyk

15.30 - 18.00 - Wakacyjna Torba, czyli warsztaty sitodruku

15.30 - 17.00 - Warsztaty Kulinarne

16.30 - 18.00 - Misie Na Patyku, czyli warsztaty z tworzenia kukiełek

18.00 - 18.40 - Improbaja, czyli interaktywny teatrzyk

19.00 - 21.00 - Kolorowe Światło, czyli warsztaty z tworzenia lampionów

21.00 - 23.00 - Kino Pod Chmurką: Film pt. „Dzieci z Bullerbyn” | reż. Lasse Hallström | 1986 r.

Kameralny koncert we Wrzeszczu Górnym

Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny zaprasza na Podwieczorek przy Muzyce w Parku de Gaulle'a. 15 sierpnia zaśpiewa Beata Bartelik z zespołem ULTRAmaryna. W parku zabrzmią utwory z autorskiej płyty pt. "Sny na pogodne dni". Na scenie pojawią się:

Beata Bartelik - wokal, Marzena Sikała - skrzypce, Grzegorz Kusio - akordeon i Janusz Mackiewicz - kontrabas.

Koncert rozpocznie się o godz. 18, potrwa niecałą godzinę. Udział w nim jest bezpłatny.

Źródło: Gdynia.pl, Gdansk.pl