1500 zł i 15 punktów karnych. Kierowcy popełniają ten błąd nagminnie

Polscy kierowcy narażają siebie i innych

Każdego dnia na polskich drogach spotykamy kierowców, którzy lekceważą przepisy ruchu drogowego. Niektórzy z nich przekraczają prędkość, inni ignorują znaki czy sygnalizację, a jeszcze inni nie dbają o bezpieczeństwo pieszych. Takie zachowania narażają nie tylko samych kierowców, ale przede wszystkim innych uczestników ruchu – pieszych, rowerzystów i pasażerów. W rezultacie rośnie ryzyko wypadków, kolizji i poważnych konsekwencji prawnych, w tym wysokich mandatów i punktów karnych. Choć - tak jak wspominaliśmy - przepisy są jasne, wciąż wielu kierowców popełnia te same błędy nagminnie, płacąc za to słoną cenę.

To problem powtarzający się codziennie

Choć wielu kierowców uważa, że zna przepisy, statystyki pokazują coś innego. Co roku tysiące mandatów trafiają do osób, które popełniły ten sam, typowy błąd - z pozoru niewielki, ale mogący mieć dramatyczne skutki. Przede wszystkim konsekwencje tego przewinienia odczuwają piesi, bowiem mowa o nieprzepuszczaniu ich na przejściach.

Czy jest obowiązek przepuszczania pieszych na pasach?

Tak, zgodnie z polskim prawem o ruchu drogowym, w Polsce istnieje obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszym na przejściach. Przepisy te zostały znacząco zaostrzone po nowelizacji kilka lat temu. Kierowca musi więc przepuścić pieszego i poczekać aż ten opuści pas ruchu, na którym stoi pojazd. Jeśli jednak zasada ta zostanie złamana, policja może wystawić wysoki mandat.

Ile punktów za nieprzepuszczenie na pasach? Mandaty są srogie!

Za tak niestety powszechny błąd grozi kierowcy mandat w wysokości 1500 zł oraz aż 15 punktów karnych. To jedna z najwyższych kar dla kierowców w polskim kodeksie drogowym. Przestrzeganie więc tej zasady nie tylko chroni innych, ale i pozwala uniknąć wysokich mandatów oraz punktów karnych.