16-latek roztrzaskał mini coopera na drzewie. On i jego pasażerowie nie żyją

Około godz. 1 w nocy z piątku na sobotę (14/15 lipca) służby otrzymały informację o wypadku na drodze gminnej między miejscowościami Gościszewo i Węgry w pow. sztumskim. Szczegóły tragedii szokują.

- Jak ustalili policjanci, 16-letni kierujący samochodem osobowym marki Mini Cooper, prawdopodobnie nie dostosował prędkości do panujących warunków na drodze, zjechał na pobocze, i uderzył w przydrożne drzewo - przekazała w rozmowie z „Super Expressem” asp. szt. Karolina Kosmowska z policji w Sztumie.

Niestety, wypadek okazał się niezwykle tragiczny w skutkach. Z niewielkiego auta osobowego zostały tylko strzępy, a trzej młodzi mężczyźni - 16-letni kierowca oraz jego dwóch 22-letnich pasażerów - zginęli na miejscu.

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku

Policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kwidzynie wyjaśniają szczegółowe przyczyny i okoliczności nocnego wypadku na Pomorzu. Na miejscu był technik, który na miejscu zabezpieczył ślady i sporządził dokumentację fotograficzną. Co więcej, ciała ofiar tragicznego zdarzenia zostaną skierowane na sekcje zwłok. Do badań zostanie również pobrana krew 16-letniego kierowcy, by sprawdzić, czy nie kierował on autem pod wpływem alkoholu.