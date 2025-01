Chciałabym, by wszyscy zrozumieli jak ważne jest bezpieczeństwo. Jak ważne jest zapięcie pasów w samochodzie i jak ważne jest wsiadanie do auta z wiedzą, że kierowca nie spożywał alkoholu. Niech będzie to przestrogą dla tych, co kierują i dla tych, co wsiadają - przekazała mieszkanka Lęborka.