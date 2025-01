Koledzy ze szkoły opłakują Wiktora. Nie dojechał na sylwestra. "Ogromny cios"

Wypadek w sylwestra. Wiktor nie przywitał 2025 roku. Koledzy ze szkoły w żałobie

Do tragedii doszło w sylwestra (31 grudnia), na trasie Słosinko — Miłocice. Tuż przed godz. 18 strażacy zostali zadysponowani do wypadku. Kierowca osobowego BMW uderzył w drzewo. Strażacy wyciągnęli poszkodowanego z wraku pojazdu oraz udzielili pierwszej pomocy. Niestety, życia młodego mężczyzny nie udało się już uratować. Trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku.

Ofiarą wypadku był 19-letni Wiktor M. Jak informuje "Fakt", młody mężczyzna feralnego dnia jechał do swojej dziewczyny, aby zabrać ją na wspólne świętowanie mijającego roku. Niestety, nie dotarł tam. 19-latek uczył się w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku (woj. pomorskie). Koledzy nie mogą pogodzić się z tym, co spotkało Wiktora. Uczniowie i nauczyciele bardzo go lubili, a tragiczny wypadek wstrząsnął społecznością. Samorząd uczniowski pożegnał 19-latka we wzruszającym wpisie. - Był osobą pogodną, pełną życia i pasji, a swoim optymizmem zarażał wszystkich wokół. Stanowił wzór do naśladowania – zarówno dla swoich rówieśników, jak i młodszych kolegów ze szkoły. Jego strata to ogromny cios dla całej naszej społeczności szkolnej. Będzie nam go bardzo brakowało. Łączymy się w bólu z jego rodziną i bliskimi. Wiktor na zawsze pozostanie w naszej pamięci - czytamy w pożegnalnym wpisie.

Źródło: "Fakt"