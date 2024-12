Kolęda 2025. Ankieta ujawniła, ile włożymy do kopert podczas wizyty księdza. Już nie 10 zł!

Śmiertelny wypadek pod Kartuzami. Dwóch mężczyzn nie żyje

Dwaj młodzi mężczyźni to ofiary śmiertelne wypadku w Borucinie pod Kartuzami w czwartek, 26 grudnia. Tamtejsza policja otrzymała w tej sprawie informację po godz. 10. Według wstępnych ustaleń mundurowych 24-latek prowadzący volkswagena passata nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, wskutek czego stracił panowanie nad autem, skręcając w prawo.

Mężczyzna zjechał na przeciwległy pas ruchu, a później na pobocze, uderzając w przydrożne drzewo. Zarówno on, jak i jego 23-letni pasażer - obaj byli mieszkańcami powiatu kartuskiego - zginęli na miejscu. Obrażenia ciała odniósł również trzeci mężczyzna podróżujący pojazdem - był przytomny, gdy karetka zabierała go do szpitala, ale jego obecny stan nie jest znany.

- Jak udało nam się ustalić, 24-letni kierowca volkswagena passata miał cofnięte uprawnienia do prowadzenia pojazdów - przekazał "Super Expressowi" zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Postępowanie w sprawie śmiertelnego wypadku prowadzi lokalna komenda pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kartuzach.