18-latek zabił swoich rodziców w Dzień Kobiet? Mamę zadźgał, tatę zatłukł?! Rodzeństwu miał powiedzieć, że wyjechali

Koszmar, który rozegrał się 8 marca 2022 roku na zawsze pozostanie w pamięci dzieci, bliskich i mieszkańców miejscowości Suchy Dwór. To był dom, jak wiele innych. Mieszkało w nim małżeństwo z piątką dzieci. Wśród nich był 18-latek. To właśnie on miał sprowadzić na całą rodzinę tragedię i nieszczęście. W przydomowym garażu odnaleziono 11 marca ciała mamy i taty. Kobieta, według ustaleń śledczych, miała szereg ran kłutych w okolicy szyi, a u mężczyzny odkryto wiele ran tłuczonych głowy. Teraz Prokuratura Rejonowa w Pucku zakończyła śledztwo w tej sprawie i skierowała akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Gdańsku.