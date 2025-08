18-latka uprowadzona przez byłego chłopaka. To co jej zrobił mrozi krew w żyłach

W Gdańsku 20-latek wraz z 19-letnim znajomym uprowadził swoją byłą dziewczynę, grożąc jej bronią.

Sprawcy zaatakowali obecnego chłopaka 18-latki i zmusili go do jazdy toyotą w kierunku Elbląga.

Dzięki szybkiej reakcji policji, auto zostało zatrzymane w miejscowości Nowe Pole, a porywacze aresztowani.

20-latkowi grozi do 15 lat więzienia za uprowadzenie, zgwałcenie, uporczywe nękanie i znęcanie się nad ofiarą.

Porwanie w Gdańsku. 18-latka uprowadzona przez byłego chłopaka

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Ostrołęce w środę, 30 lipca odebrał zgłoszenie od mieszkanki miasta, której 18-letnia siostra została uprowadzona w Gdańsku przez byłego chłopaka. Sprawca, wspólnie z innym mężczyzną, zaatakował obecnego chłopaka 18-latki, a następnie wciągnęli dziewczynę do toyoty. Grożąc kierowcy przedmiotom przypominającym broń, zmusili go do jazdy w kierunku Elbląga.

Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy udało się zidentyfikować numery rejestracyjne pojazdu i ustalić jego lokalizację. Około godziny 22:00 w miejscowości Nowe Pole policjanci ruchu drogowego z Elbląga zauważyli poszukiwaną toyotę i zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 20 i 19 lat. W samochodzie znajdowała się również uprowadzona 18-latka oraz 21-letni kierowca.

Zarzuty dla porywaczy. 20-latkowi grozi nawet 15 lat więzienia

W toku śledztwa okazało się, że zatrzymany 20-latek z Ostrołęki ma na swoim koncie znacznie więcej przestępstw. Jak informuje policja, zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu aż ośmiu zarzutów, w tym:

bezprawne pozbawienie wolności 18-latki i grożenie jej,

znęcanie się psychiczne i fizyczne nad pokrzywdzoną,

zgwałcenie jej,

uporczywe nękanie 18-latki,

narażenie pokrzywdzonej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo wystąpienie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,

założenie lokalizatora GPS na pojazd kobiety, celem uzyskania informacji o osobie, do których nie był uprawniony,

kierowanie gróźb wobec kierującego toyotą i wobec obecnego chłopaka 18-latki,

naruszenie jego nietykalności cielesnej.

Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 20-latka na okres trzech miesięcy. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia za zgwałcenie. Jego 19-letni wspólnik usłyszał zarzuty za bezprawne pozbawienie wolności pokrzywdzonej, a także za naruszenie nietykalności cielesnej jej chłopaka. Został objęty policyjnym dozorem, a sąd zastosował wobec niego poręczenie majątkowe i zakaz kontaktowania się ze świadkami, podejrzanym i pokrzywdzonymi.

Za przestępstwo zgwałcenia grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Uporczywe nękanie zagrożone jest karą do 8 lat więzienia, a bezprawne pozbawienie wolności – do 5 lat. Za znęcanie się psychiczne i fizyczne grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Kierowanie gróźb karalnych zagrożone jest karą do 3 lat, natomiast za bezprawne uzyskanie informacji grozi do 2 lat pozbawienia wolności. Za naruszenie nietykalności grozi do roku więzienia.