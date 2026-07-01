19-latek rozpylił gaz podczas dużej imprezy na Pomorzu! 12 osób potrzebowało pomocy medycznej

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-07-01 14:22

Gaz pieprzowy rozpylony podczas imprezy masowej w Tczewie wywołał ogromne zamieszanie. Pomocy medycznej potrzebowało aż 12 osób. Policjanci zatrzymali 19-letniego mieszkańca miasta, przy którym znaleziono pojemnik z drażniącą substancją. Mężczyzna usłyszał już poważny zarzut, za który grozi mu nawet 10 lat więzienia. Prokurator objął go dozorem policyjnym.

Gaz pieprzowy rozpylony podczas imprezy. 12 osób potrzebowało pomocy medycznej

Do niebezpiecznego incydentu doszło w sobotę podczas imprezy masowej w Tczewie. Policjanci otrzymali zgłoszenie o rozpyleniu gazu pieprzowego i natychmiast skierowali na miejsce patrole. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren oraz rozpoczęli wyjaśnianie okoliczności zdarzenia. W wyniku działania drażniącej substancji pomocy medycznej wymagało 12 osób, jednak żadna z nich nie trafiła do szpitala.

- Podczas prowadzonych czynności funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli dwa pojemniki z gazem pieprzowym. Jeden z nich posiadał przy sobie 19-letni mieszkaniec Tczewa, który został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Drugi pojemnik zabezpieczono przy mieszkańcu Tczewa, który w tym roku ukończy 17 lat. Po wykonaniu niezbędnych czynności nieletni został przekazany pod opiekę matki – informują policjanci z Tczewa.

19-latek usłyszał poważny zarzut. Grozi mu nawet 10 lat więzienia

Obaj uczestnicy zdarzenia byli pod wpływem alkoholu. Zatrzymany 19-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Tczewie, gdzie usłyszał zarzut sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób.

- Za to przestępstwo grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Wobec podejrzanego zastosowano również środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. Materiał dotyczący udziału nieletniego w zdarzeniu zostanie przekazany do rozpoznania przez sąd rodzinny, który podejmie decyzję o dalszych konsekwencjach prawnych – dodają funkcjonariusze.

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