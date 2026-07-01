19-latek rozpylił gaz podczas dużej imprezy na Pomorzu! 12 osób potrzebowało pomocy medycznej

Gaz pieprzowy rozpylony podczas imprezy. 12 osób potrzebowało pomocy medycznej

Do niebezpiecznego incydentu doszło w sobotę podczas imprezy masowej w Tczewie. Policjanci otrzymali zgłoszenie o rozpyleniu gazu pieprzowego i natychmiast skierowali na miejsce patrole. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren oraz rozpoczęli wyjaśnianie okoliczności zdarzenia. W wyniku działania drażniącej substancji pomocy medycznej wymagało 12 osób, jednak żadna z nich nie trafiła do szpitala.

- Podczas prowadzonych czynności funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli dwa pojemniki z gazem pieprzowym. Jeden z nich posiadał przy sobie 19-letni mieszkaniec Tczewa, który został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Drugi pojemnik zabezpieczono przy mieszkańcu Tczewa, który w tym roku ukończy 17 lat. Po wykonaniu niezbędnych czynności nieletni został przekazany pod opiekę matki – informują policjanci z Tczewa.

19-latek usłyszał poważny zarzut. Grozi mu nawet 10 lat więzienia

Obaj uczestnicy zdarzenia byli pod wpływem alkoholu. Zatrzymany 19-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Tczewie, gdzie usłyszał zarzut sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób.

- Za to przestępstwo grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Wobec podejrzanego zastosowano również środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. Materiał dotyczący udziału nieletniego w zdarzeniu zostanie przekazany do rozpoznania przez sąd rodzinny, który podejmie decyzję o dalszych konsekwencjach prawnych – dodają funkcjonariusze.

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