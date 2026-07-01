Nadciąga pogodowy armagedon! IMGW ostrzega przed nawałnicami, gradem i groźnymi zjawiskami

Burze z gradem, ulewy i wiatr do 120 km/h. Sytuacja będzie bardzo groźna

Najbliższe godziny przyniosą wyjątkowo gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Prognozowane są burze z licznymi wyładowaniami, intensywne opady deszczu mogące prowadzić do lokalnych podtopień oraz grad o średnicy przekraczającej 5 centymetrów. Dodatkowym zagrożeniem będą porywy wiatru dochodzące nawet do 120 km/h. Synoptycy nie wykluczają również wystąpienia pojedynczych trąb powietrznych.

Pogoda będzie mocno zróżnicowana także pod względem temperatury. Na Pomorzu i w województwie lubuskim termometry pokażą około 20–21 st. C. W pasie od Kujaw i Wielkopolski po Dolny Śląsk oraz Opolszczyznę spodziewanych jest od 24 do 27 st. C. W centrum kraju temperatura wzrośnie do 29–32 st. C, a na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu do 33–34 st. C. Najgoręcej będzie przy granicy z Białorusią i Ukrainą, gdzie lokalnie może być nawet 35–36 st. C.

Na Pomorzu spokojniej, ale IMGW również wydało ostrzeżenia

Choć Pomorze ma znaleźć się poza obszarem najbardziej gwałtownych zjawisk, także tutaj obowiązują alerty pogodowe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla powiatu gdańskiego ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami.

Synoptycy oceniają prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk na 80 proc. Prognozowane są opady deszczu o umiarkowanym i okresowo silnym natężeniu. Miejscami może spaść od 30 do 40 mm wody, a lokalnie suma opadów może sięgnąć nawet 50 mm.

Burzom będą towarzyszyć porywy wiatru osiągające do 80 km/h. Taka pogoda może powodować lokalne podtopienia, utrudnienia na drogach oraz łamanie gałęzi i uszkodzenia drzew. Ostrzeżenie obowiązuje do czwartku, 2 lipca, do godz. 7.30.

Upały nie odpuszczą. W czwartek nawet 34 stopnie

Po przejściu burz wysokie temperatury nadal będą dawać się we znaki. W czwartek, 2 lipca, najchłodniej będzie nad morzem, gdzie termometry pokażą około 22–23 st. C, oraz na północnym wschodzie kraju z temperaturą do 24–25 st. C.

W pozostałych regionach nadal utrzyma się gorąca aura. W centrum i na południowym wschodzie prognozowane jest około 30 st. C, a lokalnie na zachodzie kraju temperatura może wzrosnąć nawet do 34 st. C.

IMGW wydało ostrzeżenia przed upałem dla większości kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej objął znaczną część Polski ostrzeżeniami drugiego stopnia przed upałem. Alerty obowiązują w województwie lubuskim, niemal całym dolnośląskim, południowej części zachodniopomorskiego, wielkopolskim, opolskim, centralnej i południowej części kujawsko-pomorskiego, łódzkim, większości śląskiego, świętokrzyskim, centralnej i południowej części Mazowsza, północnej Małopolsce, województwie lubelskim oraz północnej części Podkarpacia.

Synoptycy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. W czasie burz warto unikać otwartych przestrzeni i parkowania samochodów pod drzewami, a podczas upałów pamiętać o odpowiednim nawodnieniu i ograniczeniu przebywania na słońcu w najgorętszych godzinach dnia.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie