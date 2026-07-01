13-latka miała 1,2 promila i rozbiła hulajnogę! Koleżanka, którą wiozła, trafiła do szpitala

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-07-01 8:59

Pierwszy weekend wakacji na Pomorzu przyniósł wyjątkowo niebezpieczne sytuacje z udziałem nastolatków. Policjanci ścigali 15-latka uciekającego na crossie bez uprawnień, a zaledwie dzień później interweniowali przy wypadku hulajnogi, którą kierowała pijana 13-latka. Dziewczynka miała w organizmie 1,2 promila alkoholu i przewoziła swoją 15-letnią koleżankę. Druga z dziewczyn, w wyniku zdarzenia, trafiła do szpitala. Sprawami nastolatków zajmie się teraz sąd rodzinny.

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Autor: mat. policji/ Materiały prasowe

15-latek uciekał przed policyjnym pościgiem. Jazdę zakończył w przydrożnym rowie

W piątkowy poranek policjant kartuskiej drogówki zauważył w Przodkowie motocykl typu cross bez tablic rejestracyjnych. Funkcjonariusz natychmiast podjął próbę zatrzymania kierującego do kontroli, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Motocyklista zignorował jednak polecenia i zaczął uciekać.

- Pościg trwał przez kilkaset metrów, po czym kierowca przewrócił pojazd, wjeżdżając do przydrożnego rowu i podjął próbę ucieczki pieszej. Policjant zatrzymał kierowcę, którym okazał się być 15-latek. Po sprawdzeniu nastolatka w policyjnych systemach informacyjnych, wyszło na jaw, że nie posiada on uprawnień do kierowania. Dodatkowo pojazd nie posiadał, homologacji oraz obowiązkowego OC – informują policjanci z Pomorza.

Pijana 13-latka rozbiła hulajnogę. 15-letnia pasażerka trafiła do szpitala

Do kolejnego niebezpiecznego zdarzenia doszło następnego dnia, tuż przed godz. 23, w Kczewie. Policjanci z kartuskiej drogówki zostali wezwani do wypadku z udziałem hulajnogi elektrycznej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 13-latka przewoziła na jednośladzie swoją 15-letnią koleżankę. W pewnym momencie straciła panowanie nad hulajnogą.

- Podczas jazdy nastolatka straciła panowanie nad jednośladem i przewróciła się. Od dziewczyn wyczuwalny był silny zapach alkoholu badanie alkomatem wykazało, że kierująca hulajnogą 13-latka ma w swoim organizmie 1,2 promila alkoholu. W wyniku zdarzenia i odniesionych obrażeń do szpitala przewieziono 15-letnią pasażerkę jednośladu – tłumaczą funkcjonariusze.

Sprawą nastolatków zajmie się sąd rodzinny. Policja apeluje do rodziców

O obu zdarzeniach policjanci powiadomili sąd rodzinny, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach wobec nastolatków. Mundurowi apelują do rodziców o większą troskę o bezpieczeństwo swoich dzieci. Podkreślają, że brak uprawnień, nieznajomość przepisów oraz brak wyobraźni mogą doprowadzić do tragicznych w skutkach wypadków.

- Przypominamy! Hulajnogi są jednoosobowe! Zabrania się przewożenia osób czy zwierząt. Zabrania się jazdy pod wpływem alkoholu. Nie można przewozić przedmiotów. Zabrania się holowania innych pojazdów czy być holowanym – dodają mundurowi.

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