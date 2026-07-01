Tragedia na torach na Pomorzu! 35-latek zginął pod kołami pociągu wracającego z Helu

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-07-01 7:56

Dramatyczne sceny w Redzie (woj. pomorskie). 35-letni mężczyzna zginął we wtorek, 30 czerwca po południu, po potrąceniu przez pociąg relacji Hel–Chojnice. Na miejscu przez kilka godzin pracowały służby pod nadzorem prokuratora. Ruch kolejowy został całkowicie wstrzymany. Policja wyjaśnia, jak doszło do tej tragedii. Szczegóły poniżej.

Tory kolejowe z rozjazdami i kamiennym tłuczniem, a w prawym dolnym rogu nałożone zdjęcie fragmentu radiowozu policyjnego z włączonymi sygnałami świetlnymi, symbolizujące tragiczną interwencję. Więcej o zdarzeniu przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Anna Kisiel/ Pixabay.com
  • Wstrząsające zdarzenie w Redzie wstrzymało ruch kolejowy na wiele godzin, po tym jak pociąg śmiertelnie potrącił mężczyznę.
  • Ofiarą jest 35-letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego, który zginął na miejscu pod kołami składu relacji Hel-Chojnice.
  • Służby pod nadzorem prokuratora intensywnie pracowały, by wyjaśnić okoliczności tragedii.
  • O szczegółach tego dramatycznego zdarzenia piszemy poniżej.

Nie żyje 35-latek potrącony przez pociąg. Tragedia na torach w Redzie

Tragiczne zdarzenie w Redzie (woj. pomorskie). We wtorek, 30 czerwca, pod kołami pociągu regionalnego relacji Hel–Chojnice zginął 35-letni mężczyzna. Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci i strażacy. W czasie prowadzonych czynności ruch pociągów był całkowicie wstrzymany.

Do tragedii doszło po południu w rejonie ul. Polnej w Redzie. Około godz. 16.20 do stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie wpłynęło zgłoszenie o mężczyźnie potrąconym przez pociąg.

Jak donosi „Dziennik Bałtycki”, mimo podjętych działań życia poszkodowanego nie udało się uratować. Mężczyzna zginął na miejscu. Pasażerowie pociągu opuścili skład o własnych siłach. Do akcji skierowano trzy zastępy straży pożarnej.

Policja wyjaśnia okoliczności tragedii, do której doszło na torach pod Wejherowem

Policjanci ustalili, że ofiarą jest 35-letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego. Mężczyzna został potrącony przez pociąg regionalny jadący z Helu do Chojnic. Funkcjonariusze przez kilka godzin pod nadzorem prokuratora prowadzili oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczali ślady, które mają pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tragedii.

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