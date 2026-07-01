Tragedia na torach na Pomorzu! 35-latek zginął pod kołami pociągu wracającego z Helu

Wstrząsające zdarzenie w Redzie wstrzymało ruch kolejowy na wiele godzin, po tym jak pociąg śmiertelnie potrącił mężczyznę.

Ofiarą jest 35-letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego, który zginął na miejscu pod kołami składu relacji Hel-Chojnice.

Służby pod nadzorem prokuratora intensywnie pracowały, by wyjaśnić okoliczności tragedii.

O szczegółach tego dramatycznego zdarzenia piszemy poniżej.

Nie żyje 35-latek potrącony przez pociąg. Tragedia na torach w Redzie

Tragiczne zdarzenie w Redzie (woj. pomorskie). We wtorek, 30 czerwca, pod kołami pociągu regionalnego relacji Hel–Chojnice zginął 35-letni mężczyzna. Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci i strażacy. W czasie prowadzonych czynności ruch pociągów był całkowicie wstrzymany.

Do tragedii doszło po południu w rejonie ul. Polnej w Redzie. Około godz. 16.20 do stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie wpłynęło zgłoszenie o mężczyźnie potrąconym przez pociąg.

Jak donosi „Dziennik Bałtycki”, mimo podjętych działań życia poszkodowanego nie udało się uratować. Mężczyzna zginął na miejscu. Pasażerowie pociągu opuścili skład o własnych siłach. Do akcji skierowano trzy zastępy straży pożarnej.

Policja wyjaśnia okoliczności tragedii, do której doszło na torach pod Wejherowem

Policjanci ustalili, że ofiarą jest 35-letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego. Mężczyzna został potrącony przez pociąg regionalny jadący z Helu do Chojnic. Funkcjonariusze przez kilka godzin pod nadzorem prokuratora prowadzili oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczali ślady, które mają pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tragedii.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie