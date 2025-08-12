20. Festiwal Mozartiana w Gdańsku. Opera w parku i koncerty pod gołym niebem

Rusza jubileuszowa, 20. odsłona gdańskiego święta muzyki - festiwalu muzyki Mozarta - Mozartiana. Tegoroczna edycja odbędzie się od 17 do 23 sierpnia. Muzyka będzie rozbrzmiewać tradycyjnie: w Parku Oliwskim i wyjątkowych przestrzeniach Dworu Artusa i Archikatedry Oliwskiej.

Tegoroczna edycja Mozartiany zapowiada się wyjątkowo -nie tylko ze względu na bogaty program, ale na atmosferę – wielopokoleniowego święta, które od dwóch dekad łączy klasykę z nowoczesnością i tradycję z artystyczną wolnością. W programie, znalazły się koncerty kameralne, symfoniczne, jazzowe, a także spektakle operowe pod gołym niebem w otoczeniu bogatej roślinności Parku Oliwskiego. 

W trzech klimatycznych lokalizacjach wystąpi blisko 200 artystów i przedstawi twórczość Mozarta w tak oryginalny sposób, z jakim nie spotkali się jeszcze nawet najbardziej wytrawni melomani.

Mozartiana w Gdańsku. Co w programie? 

Najpierw odbędzie się seria kameralnych koncertów w Dworze Artusa. 17, 18 i 19 sierpnia (zawsze o 19:00) swoje programy w ramach cyklu “Mozart Kameralnie” zaprezentują odpowiednio pianista Szymon Nehring, Wiener Glasharmonika Duo i ClassicArt Ensemble. 

Tegorocznym koncertem inauguracyjnym w Parku Oliwskim  (20 sierpnia o 19:00) będzie występ Litewskiej Orkiestry Kameralnej. Tego wieczora będzie można usłyszeć również koncert na flet w wykonaniu Łukasza Długosza. o 21:30 natomiast zagra Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego z wyjątkowym programem “Baczność! Mozart!”. 

Nie zabraknie też propozycji dla małych i dużych miłośników teatru. Na polanie przy parkowej altanie dwa razy będzie można zobaczyć marionetkowy spektakl “Czarodziejski flet” w wykonaniu artystów z Marionettentheater Schloss Schönbrunn (21 i 22 sierpnia o 17:00). Również 21 sierpnia o 20:00 rozegra się “Opera w parku”, czyli “Wesele Figara” w wykonaniu m.in. Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. 22 sierpnia o 19:00 koncert symfoniczny zagra Sinfonia Varsovia, a zaraz później (o 21:30), w ramach “Mozart Fusion - Mozart Meets Africa” intrygujący występ dadzą dwa zespoły - MoZuluArt i Ambassade Streichquartett. 

Festiwal zamknie koncert finałowy (23 sierpnia o 21:00) w Archikatedrze Oliwskiej. Wystąpi podczas niego gospodarz festiwalu - Polski Chór Kameralny, zespół Akademie für Alte Musik Berlin, czwórka solistów: Lydia Teuscher, Iestyn Davis, Krystian Krzeszowiak i Tomasz Konieczny. Dyrygentem tego szczególnego wieczoru będzie Jan Łukaszewski. 

Szczegółowy program koncertów znajduje się na stronie mozartiana.com.pl. Wstęp na koncerty w Parku Oliwskim jest wolny, występy w Dworze Artusa i Archikatedrze są biletowane. Bilety można nabyć w serwisie bilety24.pl w cenach koncert 17 sierpnia - 70 zł, 18 i 19 sierpnia - 50 zł, bilety na koncert finałowy 23 sierpnia - 100-180 zł.

