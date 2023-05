Dzieciobójstwo w mieszkaniu w Gdańsku? Na miejscu ciało noworodka i 22-letniej matki

Partner 22-latki z Gdański, domniemanej zabójczyni noworodka, nie wiedział, że kobieta jest w ciąży? To jeden z wątków śledztwa, które bada tamtejsza prokuratura. Ciało kobiety i chłopczyka ujawniono w lokum na terenie miasta we wtorek, 16 maja - znalazł je mężczyzna. Sekcja zwłok wykazała, że młoda mieszkanka Gdańska znajdowała się w stanie po świeżo przebytym naturalnym porodzie, wykrwawiając się na śmierć. Zanim do tego doszło, 22-latka miała zabić dziecko, na którego głowie były rozległe obrażenia w obrębie głowy. Według ustaleń śledczych chłopiec urodził się zdrowy i zdolny do życia poza organizmem matki. - Z dotychczasowych ustaleń nie wynika, aby w zdarzeniu brały udział inne osoby. Poczynione ustalenia wskazują, że kobieta mogła ukrywać fakt ciąży przed osobami dla niej najbliższymi - informowała Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

Co ciekawe, w gronie osób, przed którymi 22-latka miała zataić informację o ciąży, miał być również jej partner. Z uwagi na dobro śledztwa prokuratura nie zdradza na razie większej ilości informacji na ten temat.

