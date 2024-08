23-latek zginął pod kołami pociągu. Mężczyzna został wepchnięty? 20-latek usłyszy zarzut zabójstwa

Wykładowca szkoły policji ofiarą szaleńca ze Słupska. "To moje rozbite auto, mogę tak rozjechać każdego"

W sobotę, 17 sierpnia policjanci zatrzymali 20-letniego mieszkańca Gdyni który jest podejrzewany o pchnięcie na stacji w Sopocie 23-latka, który zginął pod kołami pociągu. Mężczyzna miał 1,8 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Został zatrzymany do dyspozycji prokuratora.

- Na miejscu zdarzenia pracują policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej, którzy pod nadzorem prokuratora i przy udziale lekarza medycyny sądowej zabezpieczają dowody i szczegółowo wyjaśniają wszystkie okoliczności śmierci 23-latka. W związku ze sprawą policjanci zatrzymali nietrzeźwego 20-letniego mieszkańca Gdyni, który brał bezpośredni udział w tym tragicznym zdarzeniu - Lucyna Rekowska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Sopocie.

20-latek trafił do komendy w Sopocie, gdzie trzeźwieje. Prokuratura Rejonowa w Sopocie jeszcze w sobotę wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa. Jak przekazał prokurator Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, mężczyzna zostanie przesłuchany w niedzielę, jak wytrzeźwieje. Prokuratura na tę chwilę nie wie jaki był motyw działania sprawcy. Do tej pory przesłuchano m.in. maszynistę i kierownika pociągu, który śmiertelnie potracił 23-latka. Do tragicznego zdarzenia doszło w godzinach porannych i nie było zbyt wielu świadków na peronie. Śledczy zabezpieczyli zapis monitoringu ze stacji, jak i z lokomotywy.

20-latek w niedzielę ma usłyszeć zarzut zabójstwa 23-latka z Gdańska.

Źródło: PAP, Se.pl