Policjanci ruchu drogowego wspólnie z technikiem kryminalistyki pod nadzorem prokuratora i zastępcy naczelnika wydziału ruchu drogowego sporządzili oględziny pojazdów i wykonali oględziny miejsca wypadku, szkic sytuacyjny, a także zdjęcia. Kierujący fordem został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Funkcjonariusze sprawdzili jego trzeźwość – był trzeźwy. Policjanci zatrzymali też prawo jazdy 38-latkowi i zabezpieczyli jego krew do badań pod kątem środków psychoaktywnych. Mundurowi zabezpieczyli też rowery i samochód do badań - informowała policja w Pruszczu Gdańskim.