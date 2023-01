i Autor: KMP w Gdańsku / CC Unsplash.com 40-latek z Gdańska "działał" w galerii handlowej. Nie uwierzysz, co kradł przez kilka miesięcy

Gdańsk: Złodzieje są w stanie ukraść wszystko, to wiemy nie od dziś. Dlaczego 40-latek przez kilka miesięcy polował akurat na taki łup? Na to pytanie na razie nie ma odpowiedzi. Dzielnicowi z komisariatu przy ulicy Kartuskiej zatrzymali delikwenta. - Grozi mu do 7,5 roku pozbawienia wolności - informuje mł. asp. Marek Kobiałko z KMP w Gdańsku.