i Autor: Shutterstock Policja w Kościerzynie pod nadzorem tamtejszej prokuratury wyjaśnia okoliczności śmierci 55-letniej mieszkanki gminy Karsin, która została znaleziona martwa w balii ogrodowej, zdj. ilustracyjne

Na miejscu prokurator

55-latka miała tylko wziąć kąpiel. Została znaleziona martwa przed domem. Co się stało pod Kościerzyną?

Ciało 55-latki znaleziono na jej posesji w gminie Karsin pod Kościerzyną. Do odkrycia doszło we wtorek, 18 marca, gdy zauważył je członek rodziny kobiety, ale mieszkający nieopodal. Zwłoki dryfowały w balii ogrodowej przed domem, jako że denatka, według wstępnych ustaleń policji, poszła wziąć kąpiel. Mundurowi wykluczyli na razie, by do zgonu doszło wskutek działania osób trzecich.