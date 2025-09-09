Pomimo cyfryzacji, w pierwszej połowie 2025 roku opublikowano 66 tysięcy ofert pracy dla pracowników fizycznych.

Praca fizyczna stanowi 17% wszystkich ogłoszeń na Pracuj.pl, ustępując jedynie sprzedaży.

Popyt na pracowników fizycznych stale rośnie, a pracodawcy oferują stabilne warunki i benefity.

Co sprawia, że praca fizyczna staje się świadomym wyborem i dlaczego aż 68% pracowników deklaruje zaangażowanie?

Pracownicy fizyczni wciąż na wagę złota. Firmy szukają tysięcy rąk do pracy

Rynek pracy w Polsce w pierwszej połowie 2025 roku pozostaje stabilny, ale nie brakuje branż, w których zapotrzebowanie na nowych pracowników nie słabnie, a jedną z nich jest sektor pracy fizycznej. Dane z serwisu Pracuj.pl jasno pokazują, że mimo rosnącej automatyzacji i nowych technologii, pracodawcy wciąż potrzebują tysięcy osób do obsługi produkcji, montażu czy budownictwa.

Oferty pracy: pracownicy fizyczni na drugim miejscu w kraju

Od stycznia do czerwca 2025 roku w serwisie Pracuj.pl opublikowano 395 tys. ogłoszeń o pracę. Największym zainteresowaniem cieszyła się sprzedaż (19% ofert), ale tuż za nią znalazła się właśnie praca fizyczna – aż 17% wszystkich ogłoszeń. To wzrost o 1 punkt procentowy względem roku poprzedniego, co oznacza, że popyt na tę grupę zawodową stale rośnie.

Łącznie w pierwszym półroczu opublikowano 66 tys. ofert kierowanych do pracowników fizycznych. Pracodawcy konkurują o kandydatów nie tylko wysokością wynagrodzeń, ale też stabilnymi warunkami zatrudnienia i coraz częściej dodatkowymi benefitami.

Praca fizyczna wraca do łask

Co ciekawe, jeszcze kilka lat temu praca fizyczna bywała traktowana jako "plan B", czyli rozwiązanie tymczasowe. Teraz staje się świadomym wyborem. Z badań Pracuj.pl wynika, że 68% pracowników fizycznych deklaruje duże zaangażowanie w swoją pracę, a 48% odczuwa satysfakcję z wykonywanych obowiązków.