72-letni mężczyzna nie żyje. Zmarł podczas kąpieli w Bałtyku

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
PAP
PAP
2026-06-20 16:33

W sobotnie przedpołudnie doszło do tragicznego zdarzenia w wodach Bałtyku, gdzie utonął 72-letni mężczyzna. Zgłoszenie o tonącym, jak przekazała Polska Agencja Prasowa, potwierdził dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Czerwony samochód służb ratunkowych z napisem STRAŻ i policyjny namiot na piaszczystej plaży. W tle widać wodę. Ta grafika nawiązuje do tragicznego utonięcia 72-latka w Bałtyku, o którym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Domin/SUPER EXPRESS zdjęcie ilustracyjne

Tragedia w powiecie puckim. 72-letni mężczyzna zginął w Bałtyku

Jak przekazał dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, mężczyzna przebywał w odległości około 100 metrów od lądu, co znacznie komplikowało błyskawiczne udzielenie pomocy. Taki dystans w połączeniu ze specyfiką morskich fal może okazać się zabójczy dla kogoś, kto niespodziewanie opadnie z sił.

Służby zadziałały błyskawicznie, wysyłając na pomoc liczne jednostki. W działaniach wzięli udział członkowie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, ratownicy Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, a także policjanci i strażacy. Ogromnym zaangażowaniem wykazali się również zwykli plażowicze, którzy pomogli utworzyć żywy łańcuch, dzięki któremu udało się doholować seniora na plażę.

Mimo ogromnej determinacji wszystkich zaangażowanych, 72-latka nie udało się uratować. Zaraz po wyciągnięciu go z wody przystąpiono do resuscytacji. Służby medyczne robiły wszystko, co w ich mocy, by przywrócić bicie serca. Niestety, ich wysiłki nie przyniosły rezultatu, a przybyły medyk potwierdził śmierć mężczyzny.

Jak upały na Pomorzu wpływają na bezpieczeństwo?

Funkcjonariusze policji badają teraz szczegółowe okoliczności śmierci 72-latka. Rozpatrywane są różne wersje wydarzeń, od nagłego pogorszenia stanu zdrowia czy ataku serca, po negatywny wpływ upału na organizm starszego człowieka. Należy zaznaczyć, że wysokie temperatury notowane ostatnio na Pomorzu bywają szczególnie niebezpieczne dla seniorów i osób z problemami kardiologicznymi. Nagłe zanurzenie się w chłodnym morzu po intensywnym opalaniu może skutkować szokiem termicznym, a następnie utratą przytomności. Specjaliści przestrzegają przed gwałtownym chłodzeniem organizmu i zalecają ostrożność podczas plażowania w gorące dni.

Polecany artykuł:

Niepokojący bilans nad wodą przed wakacjami! Tyle osób utonęło już w 2026 roku
Sonda
Czy wiesz jak pomóc tonącej osobie?
Grób Magdaleny D. W Mszanie Dolnej.
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UTONIĘCIE
POWIAT PUCKI
BAŁTYK