Agnieszka Radwańska wcina sushi w Sopocie. Jaki ona ma apetyt! ZDJĘCIA PAPARAZZI

Agnieszkę Radwańską fotoreporterzy spotkali na słynnym Monciaku w Sopocie. Tenisowa gwiazda spędza tam miło czas z rodzinami, wypoczywając nad polskim morzem. Krakowianka w jednej z restauracji zajadała się sushi.

Radwańska w czasie tenisowej kariery podróżowała po całym świecie, a teraz uwielbia wypoczywać w Polsce. Gwiazda z kortów kupiła apartamenty w Sopocie oraz w Zakopanem i spędza dużo czasu nad Bałtykiem oraz w Tatrach. Tym razem wybrała nasze piękne morze, na które wybrała się z rodziną - mężem Dawidem (40 l.), ojcem Robertem (62 l.) i synkiem Kubą, który za miesiąc skończy już 5 lat.

A już wkrótce słynna krakowianka znów wybierze się na Wimbledon, gdzie w roli konsultantki wspierać będzie Magdę Linette. Odżyją piękne wspomnienia, bo przecież na londyńskiej trawie popularna Isia odnosiła wspaniałe sukcesy, dochodząc do finału (2012) i półfinałów (2013 i 2015).

Dlaczego Agnieszka Radwańska zakończyła karierę?

Agnieszka Radwańska zakończyła karierę jesienią 2018 r. Wcześniej zmagała się z infekcjami i przewlekłymi kontuzjami. Największe problemy miała z lewą stopą. To ta kontuzja była głównym powodem decyzji Radwańskiej o zakończeniu kariery. - Moja lewa stopa jest tak zmiażdżona od biegania czy hamowania na korcie, że mało co już w niej pracuje. Wszystko puchnie, co chwilę jest stan zapalny. Żadne zastrzyki już nie pomagają. Nie pomoże też już żadna operacja ani zabieg - mówiła Agnieszka Radwańska miesiąc przed zakończeniem kariery. Zajmowała wtedy 75. miejsce w rankingu WTA.

Ile zarobiła Agnieszka Radwańska w trakcie kariery?

Agnieszka Radwańska w trakcie długiej i pełnej sukcesów kariery zarobiła na korcie dokładnie 27 683 807 dolarów. Do tego doszły wpływy z lukratywnych kontraktów reklamowych. Radwańska przez długie lata była w czołówce "Złotych Setek", publikowanych przez "Super Express" rankingów najlepiej zarabiających polskich sportowców. W sumie przez całą karierę na korcie i z kontraktów sponsorskich uzbierała ok. 150 mln złotych.

