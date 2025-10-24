Agresywny pies zaatakował w Gdyni! Właściciel słono zapłacił, eksperci biją na alarm

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
Radio Eska
2025-10-24 10:26

Kolejny niebezpieczny incydent z udziałem agresywnego psa. Na Placu Kaszubskim w Gdyni owczarek niemiecki ugryzł przechodnia. Właściciel czworonoga został ukarany mandatem w kwocie 500 zł. W mediach coraz częściej mówi się o agresywnych psach oraz tym, że w dużej mierze to ich właściciele doprowadzają do niewłaściwych zachowań zwierząt.

Agresywny owczarek zaatakował w Gdyni! Właściciel słono zapłacił, eksperci biją na alarm

i

Autor: Pixabay/ Pixabay.com W Gdyni owczarek niemiecki ugryzł przechodnia. Zdj. ilustracyjne.
Super Express Google News
  • Kolejny incydent w Gdyni: owczarek niemiecki ugryzł przechodnia na Placu Kaszubskim.
  • Właściciele psa ukarani mandatem, co ponownie rozpala dyskusję o bezpieczeństwie i odpowiedzialności właścicieli.
  • Jakie są zalecenia ekspertów dotyczące kontroli nad agresywnymi psami i czy kontrowersyjne metody, takie jak obroże elektryczne, są skuteczne?

Jak informuje Radio Eska, do niebezpiecznego incydentu doszło niedawno na Placu Kaszubskim w Gdyni. Owczarek niemiecki ugryzł przechodnia. - Rodzina szła razem z trenerem i z młodym owczarkiem niemieckim, z którym mieli problemy. No i faktycznie ten owczarek niemiecki ugryzł – relacjonuje Leonard Wawrzyniak z gdyńskiego EkoPatrolu.

Właściciele psa zostali ukarani mandatem karnym w wysokości 500 zł. W tym przypadku na szczęście nie było ofiary śmiertelnej. O agresywnych psach mówi się jednak coraz głośniej. 12 października na Miejscu Obsługi Podróżnych w Raculi koło Zielonej Góry zginął 46-letni Marcin P., zawodowy kierowca ciężarówki. Mężczyzna wyszedł na spacer do lasu i został śmiertelnie pogryziony przez trzy owczarki, które uciekły z pobliskiej strzelnicy. Lekarze walczyli o jego życie przez dwa dni, ale obrażenia były zbyt poważne.

Z kolei w środę (22 października) w Małkini Górnej (woj. mazowieckie) dwa psy zaatakowały bezbronną 10-letnią dziewczynkę, idącą chodnikiem. Dziecko zostało dotkliwie pogryzione i trafiło do szpitala. Tylko dzięki szybkiej reakcji świadka, który usłyszał płacz dziecka i interweniował, 10-latka uniknęła poważniejszych obrażeń.

W dyskusji na temat agresywnych zachowań psów, wszyscy eksperci zwracają uwagę na to, aby właściciele mieli pełną kontrolę nad zwierzętami, zwłaszcza gdy pies jest agresywny wobec ludzi lub innych zwierząt. - Wszystkie rasy będące na liście psów niebezpiecznych powinny być w kagańcu. Jeżeli psa zawołamy, pies nas się słucha, taka smycz nie jest potrzebna, a w innym przypadku powinien pies być na smyczy - mówi Leonard Wawrzyniak z gdyńskiego EkoPatrolu.

I dodaje: Są też różnego rodzaju smycze elektryczne, obroże elektryczne. Często jest to wykorzystywane i wtedy właściciel ma nadzór nad takim psem.

Stosowanie smyczy elektrycznych budzi jednak kontrowersje. Krytycy takiego rozwiązania zwracają uwagę na potencjalne ryzyko zadawania bólu i stresu zwierzęciu, co może prowadzić do pogłębienia problemów behawioralnych. Decyzja o użyciu tego typu narzędzi powinna być zawsze poprzedzona konsultacją z weterynarzem i doświadczonym behawiorystą.

Źródło: Coraz więcej ataków psów w Polsce. W Gdyni owczarek pogryzł przechodnia

Sonda
Czy boisz się psów ras uznawanych za groźne?

Polecany artykuł:

Psy rozszarpały 46-latka. Nowe informacje o byłym policjancie. To robił po zwol…
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GDYNIA
OWCZAREK NIEMIECKI