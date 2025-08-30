W sobotę 30 sierpnia o godz. 9:30 policjanci zauważyli podejrzaną grupę przy Bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej.

Policjanci zatrzymali pięć osób podejrzewanych o udział w akcji wandalizmu przy Bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej. Zdarzenie miało miejsce w sobotę, 30 sierpnia, około godziny 9:30. Podczas patrolu policjanci zauważyli grupę osób, których zachowanie wzbudziło podejrzenia. W trakcie legitymowania dwie osoby wyjęły z plecaka i torby gaśnice, z których rozpyliły pomarańczowy proszek. Substancja osiadła m.in. na elewacji budynku wpisanego do rejestru zabytków.

- Dzięki zdecydowanej postawie funkcjonariuszy osoby zostały natychmiast obezwładnione i zatrzymane. Następnie przewieziono je do komisariatu, gdzie policjanci wykonują z nimi dalsze czynności procesowe - informuje oficer prasowy policji.

Zatrzymani to trzy kobiety w wieku 18, 23 i 24 lat oraz dwaj mężczyźni w wieku 23 i 64 lat. Okazało się, że w akcji brali udział aktywiści ruchu Ostatnie Pokolenie, znanego z radykalnych form protestu związanych z kryzysem klimatycznym. Na miejscu pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej oraz technik kryminalistyki. Zabezpieczono ślady, wykonano dokumentację fotograficzną i przeprowadzono szczegółowe oględziny. Funkcjonariusze analizują także zapisy monitoringów, aby dokładnie ustalić przebieg zdarzenia.

Policja zapowiada, że zatrzymani po analizie materiałów dowodowych najprawdopodobniej usłyszą zarzuty.

Za zniszczenie zabytku grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Zniszczenie mienia może skutkować karą do 5 lat więzienia, natomiast za pomocnictwo w popełnieniu przestępstwa grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Służby podkreślają, że nie ma przyzwolenia na akty wandalizmu i chuligańskie zachowania, szczególnie gdy dotyczą one obiektów o wartości historycznej.

Oto, jak tłumaczy swoją akcję Ostatnie Pokolenie: "Postulaty Solidarności nad bramą Stoczni Gdańskiej oblane na pomarańczowo Rewolucja, którą niosła Solidarność, nie została jeszcze dokończona. Dlatego nie będziemy dziś kłaść kwiatów pod pomnikiem. Świętujecie rocznicę, a zamykacie oczy na fakt, że tracimy wszystko, co ten ruch wywalczył. [...] Rewolucja wciąż żyje i musi reagować na zło, które ogarnia nasz świat. Na niebezpieczeństwo zapaści klimatycznej, któremu musimy przeciwdziałać. Na rosnący w siłę faszyzm, który trzeba zdusić. Władza jest w rękach najbogatszych. Ich nie obchodzi nasz los. Ceny będą rosły, konflikty zbrojne narastać, dopadną nas mrozy i upały, susze i powodzie. A ludzie, którzy za to odpowiadają, będą popijać szampana w bezpiecznych, klimatyzowanych bunkrach." - czytamy na fanpage'u Ostatnie Pokoleie.

