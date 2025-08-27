Ogromna awaria w ratownictwie medycznym. Utrudniony kontakt z zespołami

W nocy w całej Polsce wystąpiła awaria Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)

Numery alarmowe 112 i 999 działają, jednak część zgłoszeń nie dociera do dyspozytorni medycznych.

Czas oczekiwania na przyjęcie zgłoszenia i wysłanie karetki może się wydłużyć.

Problemy z numerami alarmowymi w Polsce. Awaria systemu

W całym kraju wystąpiła awaria Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, administrowanego przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie. - Numery alarmowe: 112 i 999 działają normalnie, mogą jednak wystąpić nieznaczne opóźnienia w czasie dysponowania Zespołów Ratownictwa Medycznego. Przewidywany czas usunięcia awarii to półtorej godziny - informuje w komunikacie Urząd Wojewódzki w Łodzi.

O awarii informuje również Miasto Wrocław. - W nocy wystąpiła poważna awaria systemu obsługującego zgłoszenia pod numerem 999. Awaria utrudnia także przekazywanie części połączeń z numeru 112 do Dyspozytorni Medycznej. Co to oznacza dla mieszkańców? Czas oczekiwania na przyjęcie zgłoszenia może być znacznie dłuższy. Dyspozytorzy mają utrudniony kontakt z zespołami ratownictwa medycznego – korzystają z telefonów służbowych zamiast radiostacji. Mapy lokalizacji karetek nie działają, co dodatkowo utrudnia kierowanie zespołów - informują urzędnicy w komunikacie skierowanym do mieszkańców.

"Trudniejsza praca dla dyspozytorów medycznych"

- W normalnym trybie wygląda to w ten sposób, że na miejsce wysyłana jest karetka, a dyspozytor widzi wszystkie informacje na swoim komputerze. Natomiast teraz w trybie awaryjnym po prostu dyspozytorzy medyczni są w kontakcie telefonicznym ze wszystkimi zespołami ratownictwa medycznego. Oznacza to przede wszystkim trudniejszą pracę dla dyspozytorów medycznych, Natomiast dla samych pacjentów czy też osób, które potrzebują pomocy, nic się tutaj nie zmienia. Numery alarmowe funkcjonują bez problemów - powiedziała Radiu Eska Paulina Haigel, rzecznik prasowy Wojewody Zachodniopomorskiego

"Sytuacja jest bardzo trudna"

"Czas oczekiwania na obsługę zgłoszenia może ulec znacznemu wydłużeniu. Niektóre połączenia z numeru alarmowego 112 NIE UDAJE SIĘ przekazać do Dyspozytorni Medycznej. Nie działają również radiostacje. Dyspozytorzy Medyczni dzwonią do zespołów ratownictwa medycznego na numery służbowe. Dokładają wszelkich starań, aby otrzymane zgłoszenia o wysokim priorytecie (zagrożenie życia) zostały niezwłocznie przekazane najbliższym zespołom ratownictwa medycznego. Sytuacja jest bardzo trudna" - czytamy na stronie "Ratownictwo Medyczne będzie rozmowa proszę czekać".