Bałtyk wyrzucił ciało mężczyzny. Makabra na plaży w Gdańsku

Bałtyk wyrzucił na brzeg ciało mężczyzny, które znaleziono na plaży przy ul. Jantarowej w Gdańsku. Do zdarzenia doszło w środę, 22 lutego, w godzinach porannych - zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do służb ratowniczych o godz. 5.30. Tożsamość denata nie jest jeszcze znana. - Na miejscu pod nadzorem prokuratora oraz z udziałem biegłego medycyny sądowej pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo śledczej i technik kryminalistyki, którzy wykonali oględziny i zabezpieczyli ślady. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w zdarzeniu. Z polecenia prokuratora ciało mężczyzny przewieziono do zakładu medycyny sądowej - informuje podinspektorka Magdalena Ciska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

