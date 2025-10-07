W Unii Europejskiej toczyła się dyskusja na temat obowiązkowych badań dla starszych kierowców.

Zdecydowano, że prawo jazdy będzie ważne maksymalnie 15 lat, a wymiana bezterminowych dokumentów ruszy w 2028 roku.

Państwa członkowskie samodzielnie zdecydują o ewentualnych badaniach lekarskich, ale rola lekarzy rodzinnych w ocenie zdolności do prowadzenia pojazdów ma wzrosnąć.

Jest decyzja w sprawie badań starszych kierowców

Od miesięcy trwała dyskusja o obowiązkowych badaniach dla starszych kierowców. Jedni argumentowali, że bezpieczeństwo na drogach wymaga regularnej kontroli zdrowia, inni zaś, że to niepotrzebna biurokracja i dyskryminacja ze względu na wiek. UE podjęła już jednak decyzję - upadł pomysł, by kierowcy powyżej 70. roku życia mieli skrócony okres ważności prawa jazdy do pięciu lat. Ostatecznie wszyscy kierowcy, niezależnie od wieku, będą traktowani tak samo.

Prawo jazdy z terminem ważności

Zgodnie z najnowszymi ustaleniami między Polską a Parlamentem Europejskim, prawo jazdy niezależnie od wieku kierowcy będzie ważne maksymalnie 15 lat. Dotyczy to nie tylko nowych dokumentów, ale także tych wydanych przed laty jako "bezterminowe".

Oznacza to, że wszyscy kierowcy z bezterminowym dokumentem będą musieli go wymienić – procedura ruszy w 2028 roku. Wymiana będzie jednak czysto formalna i nie będzie wymagała badań lekarskich. Kierowcy zapłacą jedynie około 100 złotych opłaty administracyjnej.

Prawo jazdy: badania dla osób starszych

Co ważne, choć Unia nie wprowadza obowiązkowych badań lekarskich dla kierowców, to decyzja w tej sprawie pozostaje w gestii poszczególnych państw. Każdy kraj członkowski będzie mógł sam zdecydować, czy przedłużenie prawa jazdy ma być uzależnione od badań lekarskich, czy wystarczy samo oświadczenie kierowcy o dobrym stanie zdrowia.

Jak podaje portal motoryzacja.interia.pl, choć badań obowiązkowych nie będzie, projekt unijnych przepisów przewiduje w przyszłości wzmocnienie roli lekarzy rodzinnych. W niektórych przypadkach będą oni uprawnieni, a nawet zobowiązani, by poinformować odpowiednie organy, jeśli stan zdrowia pacjenta może stanowić zagrożenie w ruchu drogowym.