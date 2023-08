Burze i deszcz nad morzem. Kiedy znowu będą upały?

Poszedł popływać z 16-letnim synem w Bałtyku. Tragiczne wieści. Dyrektor MSPiR: Co z wami?? Wszędzie ogłaszają sztorm!!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek (8 sierpnia) ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Alert dotyczy dziewięciu powiatów województwa pomorskiego.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h, lokalnie do 80 km/h. Miejscami możliwy drobny grad"

- przekazał we wtorek IMGW.

Zachmurzenie spore, deszcz na przemian z przejaśnieniami. Może zdarzyć się burza. Najgorszy jest dość mocny wiatr, w porywach 60 km/h, który od rana wieje chłodem. Temperatura powietrza w ciągu dnia ma wynosić od 15 do 18 stopni. Jak podaje Gdańsk.pl, brak pozytywnych informacji dla osób korzystających z czasu wakacyjnego wypoczynku. Lepiej nastawić się na zwiedzanie muzeów i wizytę w kinie.

Kiedy nad morze zawita upał? Czy afrykańskie upały powrócą?

Do końca wakacji zostało raptem kilka tygodni. Jest szansa, że będzie okazja na skorzystanie ze słonecznych dni jeszcze w sierpniu. Ocieplenie spodziewane jest po 10 sierpnia Od tego czasu do końca miesiąca bezdeszczowo, z temperaturą od 23 do 27 stopni Celsjusza.

Czy wrzesień będzie udany pod względem pogody? Wiele na to wskazuje! Najnowsza długoterminowa prognoza, do której należy podchodzić z dystansem, wskazuje, że będzie słonecznie, z temperaturą do 24 stopni Celsjusza.