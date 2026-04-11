Była pierwsza w nocy, gdy w klasztorze rozległ się alarm. W Oknie Życia był noworodek

Grzegorz Kluczyński
PAP
2026-04-11 12:35

W nocy z piątku na sobotę (10-11 kwietnia) w kartuskim Oknie Życia znaleziono kilkudniowego chłopca. Dziecko było zadbane, zdrowe i natychmiast trafiło pod opiekę lekarzy. Policja prowadzi czynności, choć osoba, która pozostawiła niemowlę, nie jest zagrożona odpowiedzialnością karną.

Nocne zgłoszenie z klasztoru

Tuż przed godziną 1:00 w nocy siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr św. Wincentego a Paulo przy ul. Gdańskiej 12 usłyszały alarm Okna Życia. W środku znajdował się noworodek – kilkudniowy chłopiec.

Jak przekazała rzeczniczka kartuskiej policji st. sierż. Aldona Naczk, siostry natychmiast powiadomiły służby. Na miejsce przyjechali policjanci oraz ratownicy.

Chłopiec trafił do szpitala

Zgodnie z procedurą niemowlę przewieziono do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach, na oddział neonatologii. Lekarze ocenili jego stan jako bardzo dobry – chłopiec był czysty, dobrze odżywiony i nie miał żadnych śladów przemocy.

To oznacza, że osoba, która go pozostawiła, zadbała o bezpieczeństwo dziecka.

Policja sprawdza okoliczności, ale rodzic nie jest ścigany

Jak podkreśla policja, pozostawienie dziecka w Oknie Życia nie jest przestępstwem, jeśli niemowlę nie zostało narażone na niebezpieczeństwo. Tak było w tym przypadku.

– Rodzic nie jest narażony na odpowiedzialność prawną – zaznaczyła st. sierż. Naczk. Jednocześnie funkcjonariusze prowadzą standardowe czynności wyjaśniające.

Okno Życia działa od 2014 roku

Kartuskie Okno Życia powstało z inicjatywy Caritas i działa od 2014 roku. To już trzecie dziecko pozostawione w tym miejscu. Okno znajduje się w budynku sióstr szarytek i jest czynne całą dobę.

Takie miejsca mają umożliwić bezpieczne oddanie dziecka osobom, które mogą zapewnić mu natychmiastową opiekę, bez narażania go na ryzyko.

