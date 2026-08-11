Zaćmienie Słońca 2026. Kiedy zapadnie całkowita ciemność?

Już 12 sierpnia 2026 roku na niebie rozegra się niezwykły spektakl. Tego dnia dojdzie do całkowitego zaćmienia Słońca – jednego z najbardziej widowiskowych zjawisk astronomicznych. Następuje ono w momencie, gdy Księżyc znajdzie się dokładnie pomiędzy Ziemią a Słońcem i całkowicie przesłoni jego tarczę. W pasie całkowitego zaćmienia dzień na krótką chwilę zamieni się niemal w noc, a wokół ciemnej tarczy Księżyca będzie można zobaczyć efektowną koronę słoneczną. Zjawisko będzie obserwowane w części Europy.

Całkowite zaćmienie Słońca w 2026 roku. Gdzie najlepiej oglądać?

Najlepsze warunki do podziwiania tego niezwykłego spektaklu będą mieli mieszkańcy i turyści przebywający m.in. w Hiszpanii, Portugalii, Islandii oraz części Francji. W pozostałych rejonach Europy Księżyc przesłoni jedynie fragment tarczy słonecznej. W Hiszpanii kulminacyjny moment nadejdzie wieczorem – w zależności od miejsca faza całkowita rozpocznie się około godz. 20:26–20:30 czasu lokalnego. Na Balearach maksimum zaćmienia nastąpi około godz. 20:30. W najlepszych punktach pasa całkowitości ciemność może utrzymać się przez kilka minut, jednak czas ten będzie wyraźnie różnił się w zależności od lokalizacji. Na Majorce pełne przesłonięcie Słońca potrwa około 1 minuty i 36 sekund.

Hiszpania szykuje policję i wojsko na najazd turystów

Wyjątkowe widowisko na hiszpańskim niebie z pewnością przyciągnie tłumy. Miejscowe władze prognozują, że kraj odwiedzi blisko pół miliona zagranicznych gości spragnionych astronomicznych wrażeń. Obsługa tak gigantycznej rzeszy ludzi to nie lada wyzwanie logistyczne. Dlatego też Hiszpanie zdecydowali się na wsparcie służb mundurowych. Na ulice wyruszą oddziały policyjne, jednostki ratunkowe oraz żołnierze. Ich główną misją będzie dbanie o bezpieczeństwo, kierowanie ruchem drogowym oraz błyskawiczne reagowanie na wszelkie incydenty.

Widmo paraliżu drogowego i zablokowanych portów

Kluczowym problemem może okazać się komunikacja. Tłumy będą szturmować najlepsze punkty widokowe. Grozi to nagłym i drastycznym przeciążeniem lokalnych tras. Szczególną troską otoczone zostaną tereny nadmorskie i obiekty portowe. Spora grupa entuzjastów zechce bowiem podziwiać zaciemnione niebo ze statków i jachtów. Może to poskutkować niebezpiecznym tłokiem na akwenach wodnych w pobliżu wybrzeża.

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Krwawy Księżyc. Całkowite zaćmienie Księżyca obserwowane na całym Świecie

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Zaćmienie Słońca 12 sierpnia 2026. Czy będzie widoczne w Polsce?

Polacy również będą mieli okazję do obserwacji, jednak 12 sierpnia 2026 roku nasz kraj ominie strefa całkowitego mroku. Zobaczymy jedynie zaćmienie częściowe. Najkorzystniejsze warunki wystąpią na zachodnich i północnych krańcach Polski. Tam tarcza słoneczna zostanie przysłonięta w aż 85 procentach. Z kolei mieszkańcy południowo-wschodniej części kraju uświadczą znacznie skromniejszego zjawiska. Całość będzie widoczna pomiędzy 19:10 a 19:20.