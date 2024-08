Wierni w szoku

Cały kościół opakowany białą folią. Nie wolno się zbliżać do świątyni!

Nietypowy widok w miejscowości Gwieździn na Pomorzu. Wierni miejscowej parafii zobaczyli, że cały kościół został „opakowany” białą folią. Co więcej, obowiązuje tam nie tylko zakaz wchodzenia do świątyni, ale nawet zbliżania się do niej. Co się dzieje? Wyjaśniamy.