Chałto, chałkoń i chałkolot. Absurdalne twory podbijają internet!

Sztuczna inteligencja wkroczyła do naszego życia na dobre

Jeszcze kilka lat temu tak dobrze rozwinięta sztuczna inteligencja wydawała się czymś iście niemożliwym. Dziś jednak widzimy, że to poniekąd nasza przyszłość, która już nas nie opuści. AI współcześnie jest niemalże wszędzie i działa naprawdę dobrze. Dzięki pomocy sztucznej inteligencji możemy w kilka chwil bez wysiłku stworzyć obraz, tekst czy muzykę, co w przeszłości zajmowało o wiele więcej czasu. Nie da więc się ukryć, że takie narzędzie jest bardzo pomocne w szczególności dla osób, które pędzą przez życie i cenią sobie każdą wolną chwilę. Niestety okazuje się, że choć młode pokolenia podchodzą do AI z dystansem i są świadomi jej możliwości, to starsze osoby już niekoniecznie.

Starsze pokolenia w obliczu technologicznej rewolucji

Seniorzy nie do końca nadążają za rozwojem technologii i nie ma się co dziwić, bowiem świat, w którym żyli przez większość swojego życia, nie posiadał takich udogodnień i diametralnie różnił się od tego, co mamy dziś. Młode pokolenia natomiast są już wychowywane w dobie internetu, smartfonów, a teraz nawet w dobie AI, więc taka rzeczywistość jest dla nich normalna. Osoby starsze jednak każdego dnia zderzają się z nową rzeczywistością i nie zawsze potrafią odróżnić granice między żartem a fikcją. Idealnym na to przykładem może być popularny w ostatnim czasie w sieci trend z chałką.

Twory z chałki rozkochały w sobie internet!

Aktualnie niemalże cały internet zalany jest obrazkami, na których widać twory z chałki - powstał już m.in. chałkoń, chałto czy chałkolot. Największą popularnością bez wątpienia cieszy się chałkoń, który podbił serca Polaków. Obraz wielkiego konia wykonanego z drożdżowego ciasta wygenerowała sztuczna inteligencja, a absurdalny twór został podpisany następująco: "Ta kobieta upiekła chałkonia, ale nikt jej nie pogratulował". Wielu użytkowników od razu zrozumiało, że to tylko żart i zdjęcie stworzone przez AI, lecz znaleźli się i tacy, którzy uwierzyli, iż w pewnej piekarni powstała gigantyczna chałka w kształcie konia. Post zyskał ogromną popularność i lada moment na wielu innych stronach zaczęły pojawiać się podobne grafiki z wykorzystaniem chałki i innych tego typu ciast - np. Ikea pokazała fanom fotel stworzony z cynamonek.

